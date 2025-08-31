Svetli način
Alcaraz suvereno v četrtfinale New Yorka

New York, 31. 08. 2025 23.22

Avtor
STA
Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se je že prebil v četrtfinale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V osmini finala je Francoza Arthurja Rinderknecha ugnal v treh nizih s 7:6, 6:3, 6:4.

Nova pričeska, stara forma.
FOTO: AP

V uvodnem nizu je imel Carlos Alcaraz obilo dela. Noben od igralcev si ni priigral točke za odvzem servisa in o zmagovalcu je odločala podaljšana igra. Francoz je povedel z 1:0 in 2:1, nato pa je sledilo pet točk Španca, ki je niz zaključil z drugo od štirih žogic za niz.

Napeto je bilo tudi v nadaljevanju, Španec pa je v obeh preostalih nizih Francozu odvzel po en začetni udarec. V drugem nizu za vodstvo s 4:2 in v tretjem deveto igro za 5:4, nato pa si je na lasten servis priigral napredovanje.

"V prem nizu je bilo res zelo tesno. Nato pa sem našel pravi ritem in ključne točke odigral zelo dobro," je bil po zmagi zadovoljen 22-letni Španec, ki se je že 13. uvrstil vsaj v četrtfinale turnirja za grand slam, kar ni pred njim uspelo še nobenemu igralcu. Letos je bil vsaj v četrtfinalu na vseh turnirjih velike četverice.

V četrtfinalu bo Španec igral s Čehom Jirijem Lehečko. Ta je drugega Francoza Adriana Mannarina premagal s 7:6, 6:4, 2:6 in 6:2. A teniški sladokusci se že ozirajo v nadaljevanje, kjer se obeta tudi morebitni polfinale s Srbom Novakom Đokovićem in finale z Italijanom Jannikom Sinnerjem.

Jessica Pegula je razveselila domače navijače.
FOTO: AP

Pijača s prijatelji je Peguli dobro dela

Že pred tem je četrta igralka sveta in lanska finalistka odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, Američanka Jessica Pegula, v boju za četrtfinale ugnala rojakinjo Ann Li gladko s 6:1 in 6:2.

Po seriji slabih izidov, po katerih si je vzela celo premor, je bila Pegula zmage in preboja v četrtfinale izjemno vesela. Zato si je 31-letna Američanka privoščila premor in "nekaj pijač s prijatelji", kar jo je sprostilo.

"Še vedno sem s strahom prišla na turnir. Nazadnje me je na treningu popolnoma nadigrala Sabalenka. Ubila me je. Na polovici sem se ustavila in pri sebi vedela, da ni dobro, da je konec. Vzela sem si čas za prijatelje, se sprostila, pozabila vse težave. Seveda pa na igrišče nisem prišla srečna," je razkrila Pegula in razkrila tudi recept za zmago: "Pri servisu je bila Li zelo nervozna in to sem skušala z močnimi udarci izkoristiti."

tenis op zda new york carlos alcaraz
