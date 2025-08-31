Alcaraz suvereno v četrtfinale New Yorka

V uvodnem nizu je imel Carlos Alcaraz obilo dela. Noben od igralcev si ni priigral točke za odvzem servisa in o zmagovalcu je odločala podaljšana igra. Francoz je povedel z 1:0 in 2:1, nato pa je sledilo pet točk Španca, ki je niz zaključil z drugo od štirih žogic za niz.

Napeto je bilo tudi v nadaljevanju, Španec pa je v obeh preostalih nizih Francozu odvzel po en začetni udarec. V drugem nizu za vodstvo s 4:2 in v tretjem deveto igro za 5:4, nato pa si je na lasten servis priigral napredovanje.

"V prem nizu je bilo res zelo tesno. Nato pa sem našel pravi ritem in ključne točke odigral zelo dobro," je bil po zmagi zadovoljen 22-letni Španec, ki se je že 13. uvrstil vsaj v četrtfinale turnirja za grand slam, kar ni pred njim uspelo še nobenemu igralcu. Letos je bil vsaj v četrtfinalu na vseh turnirjih velike četverice.

V četrtfinalu bo Španec igral s Čehom Jirijem Lehečko. Ta je drugega Francoza Adriana Mannarina premagal s 7:6, 6:4, 2:6 in 6:2. A teniški sladokusci se že ozirajo v nadaljevanje, kjer se obeta tudi morebitni polfinale s Srbom Novakom Đokovićem in finale z Italijanom Jannikom Sinnerjem.