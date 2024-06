Alcaraz: To je turnir, ki sem ga želel dobiti vse od mladih let

Španski tenisač Carlos Alcaraz je po zmagi v finalu Roland Garrosa nad Nemcem Alexandrom Zverevom prvič slavil na Odprtem prvenstvu Francije. "To je turnir, ki sem ga želel dobiti vse od mladih let. Uresničile so se mi sanje," je dejal 21-letni Španec iz Murcie.

Carlos Alcaraz FOTO: AP icon-expand

"V ta uspeh smo vložili ogromno dela. V zadnjem mesecu smo večkrat trpeli zaradi moje poškodbe roke. V Madridu se nisem počutil najbolje in sem prišel z veliko dvomi. Nisem preveč treniral in le hvaležen sem lahko, da imam ob sebi tako sposobno ekipo, ki mi vsak dan pomaga, da sem ne le boljši igralec, temveč tudi boljši človek. Sicer ste moja ekipa, ampak vam lahko rečem tudi moja družina," je v prvem odzivu na podelitvi dejal mladi as iz Murcie.

Juan Carlos Ferrero in Carlos Alcaraz FOTO: AP icon-expand

"Za mano sta izjemna dva tedna. To je turnir, ki sem ga želel dobiti vse od mladih let. Uresničile so se mi sanje in užival bom z ekipo ob proslavljanju te zmage," pa je nato dodal.

"Iskreno sem imel po tretjem nizu veliko dvomov. Zdelo se mi je, da moji udarci za Alexandra niso nevarni, dominiral je v izmenjavah, pri servisu ... Težko mi je bilo, ob koncu tretjega niza sem bil živčen in nisem igral svojega najboljšega tenisa. Toda igral sem v finalu, zato moraš dati vse od sebe in najti rešitev. V četrtem nizu sem se sprostil in v petem pustil na igrišču srce," je še zaključil Alcaraz.

Alexander Zverev in Carlos Alcaraz FOTO: AP icon-expand