Alcaraz tretji polfinalist OP Francije, ugnal Cicipasa

Đoković je po dveh zahtevnih dvobojih v preteklih dveh krogih danes opravil zdravniški pregled, ki je razkril, da je poškodba osrednjega dela meniskusa desnega kolena resnejše narave in da zahteva počitek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Srbski teniški as je nadaljnjo sodelovanje v Roland Garrosu odpovedal zaradi poškodbe kolena. Posledično je s tem izgubil tudi vodilno mesto na lestvici ATP, ki ga bo od ponedeljka dalje zasedel Italijan Sinner .

Srb je na družbenih omrežjih zapisal, da mu je žal, ker zapušča Pariz in da je bila odločitev sprejeta po tehtnem premisleku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kdaj se bo 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam vrnil v teniške arene, ni znano. Pod vprašajem sta nastopa na naslednjem velikem turnirju v Wimbledonu, ki se začne 1. julija, ter olimpijskih igrah, ki so na sporedu od 26. julija do 11. avgusta.

Po odpovedi Đokovića je v polfinale napredoval Norvežan Casper Ruud. Njegov tekmec bo zmagovalec sredinega četrtfinala med Nemcem Alexandrom Zverevom in Avstralcem Alexom De Minaurjem.

V prvem polfinalu se bosta srečala Sinner in Španec Alcaraz. Nova številka ena, ki bo od ponedeljka prvi Italijan na tej poziciji, je bil v četrtfinalu boljši od Bolgara Grigorja Dimitrova s 6:2, 6:4 in 7:6, Alcaraz pa je premagal Grka Stefanosa Cicipasa s 6:3, 7:6 in 6:4.