Alcaraz: Učiš se iz porazov

V Madridu je osvojil srca domačih (pa tudi tujih) ljubiteljev, potem ko je v roku 30 ur najprej opravil s peščenim kraljem Rafaelom Nadalom, nato pa še s prvim igralcem sveta Novakom Đokovićem. In to v kakšnem stilu: v treh nizih srditega boja. Da je pri vsega 19 letih izvrstno fizično pripravljen, pa je dokazal še z gladko zmago v nedeljskem finalu nad Nemcem ruskih korenin Alexandrom Zverevom. Že pred tem je osvojil Barcelono in turnirja v Riu de Janeiru ter Miamiju.

Prav zaradi zmage v Barceloni, ki se prav tako kot Madrid odvija na peščeni podlagi, se je od Alcaraza veliko pričakovalo tudi na turnirju v Monte Carlu, kjer pa je pogorel že v svojem prvem nastopu. Premoč je tedaj moral priznati Američanu Sebastianu Kordi. "Kot sem že poudaril v Monte Carlu, se iz porazov veliko naučiš. Mislim, da je to živ dokaz. Izgubil sem v prvem krogu Monte Carla, naučil sem se iz tega poraza in začel trenirati za Barcelono in Madrid," je po veliki zmagi v španski prestolnici povedal Carlos Alcaraz. "Imam se za igralca, ki igra zelo dobro. Kot že številke same zase govorijo, menim, da mi ne gre na pesku trenutno kar dobro," je še dodal Španec, za katerega so mnogi teniški strokovnjaki že pred leti menili, da utegne biti izjemno nevaren na peščenih podlagah. "Pravzaprav sem mnenja, da igram zelo, zelo dobro in mislim, da sem izjemno zahteven nasprotnik za tekmece na turneji," se je še smejalo Alcarazu.

Pred letom dni je Carlos Alcaraz zasedal šele 120. mesto na ATP-lestvici, zdaj je že šesti igralec sveta. Kljub izjemnim predstavam, ki jih je uprizoril v Madridu, pa Alcaraz verjame, da ima še precej prostora za napredek. "Mislim, da moram še v vseh segmentih napredovati. Vedno sem bil mnenja, da lahko v vsem napreduješ. Nikoli ne dosežeš limita," je modro razlagal vsega 19-letni Alcaraz. "Poglejte Rafo, Đokovića, Federerja. Vsi so napredovali in še lahko napredujejo. Zato so tako dobri in zato so toliko časa na vrhu, saj se ne ustavljajo. Še naprej delajo in napredujejo," je hitel pojasnjevati teniški igralec iz Murcie. "In tega si želim tudi jaz. Želim si nenehnega napredka. Imam zares dobre udarce, ne trdim, da jih nimam, toda zavedam se, da jih lahko izboljšam," je zaključil Alcaraz.