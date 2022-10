Alcaraz se je vrnil na teniška igrišča in doživel prvi poraz kot najmlajša številka 1

Carlos Alcaraz je moral priznati premoč svojemu nasprotniku, to pa se je zgodilo prvič po tem, ko je postal številka ena in ko se je ponovno udeležil turnirja. Zatem ko je postal zmagovalec zadnjega turnirja za grand slam v New Yorku, je zastopal le Španijo v Davisovem pokalu. Španca je David Goffin premagal na turnirju Astana Open. Belgijec, ki je izgubil v kvalifikacijah in bil po odpovedi Holgerja Runea ponovno udeleženec turnirja, je zmagal s 7:5 in 6:3. Za 19-letnika, najmlajšo številka ena svetovnega tenisa v zgodovini, je bil to tudi prvi poraz brez dobljenega niza po lanskem novembru. V prejšnjih 62 tekmah je dosegel vsaj en niz od desetih, ki jih je izgubil.