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Alcaraz samozavestno po poti ubranitve naslova

New York, 03. 09. 2026 07.38 pred 19 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz je z olajšanjem proslavil zmago, s katero je naredil nov korak k ubranitvi naslova na teniškem turnirju za veliki slam v New Yorku. Španski zvezdnik je po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe samozavestno preskočil drugo oviro na odprtem prvenstvu ZDA. Uspešna je bila tudi ženska številka 1 Arina Sabalenka.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: AP

V dvoboju, ki ga je Carlos Alcaraz s 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 dobil proti Portugalcu Jaimeju Farii, je imel 23-letnik težave le v negotovem prvem nizu. "Na igrišču sem se počutil odlično," je po zmagi dejal Alcaraz in navdušeno govoril o vzdušju med večernim sporedom na stadionu Arthur Ashe. "Vzdušje med večernim delom je bilo naravnost naelektreno. Rad igram v takšnem fantastičnem vzdušju."

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Po zmagi je slavil s posnemanjem gibov lokostrelca. V preteklosti je ob proslavljanju že posnemal gibe iz drugih športov, kot je na primer tudi zamah pri golfu. V tretjem krogu se bo Alcaraz pomeril s Kitajcem Yibingom Wujem in bo proti 113. igralcu sveta znova izraziti favorit.

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Zmagovalec sedmih turnirjev za grand slam je manjkal od sredine aprila zaradi poškodbe zapestja. V New Yorku nastopa kot branilec naslova in je v odsotnosti poškodovanega Italijana Jannika Sinnerja največji tekmec prvega nosilca, Nemca Alexandra Zvereva za naslov.

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka
FOTO: AP

Po petem igralcu sveta Srbu Novaku Đokoviću in 11. Francozu Arthurju Filsu je zgodnje slovo od turnirja za grand slam v ZDA doletelo še španskega najstnika Rafaela Jodarja, 13. igralca sveta, ki je veljal za enega od kandidatov za odmeven dosežek.

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Devetnajstletnik iz Madrida je svoj nastop na turnirju zaradi dežja začel z enodnevno zamudo. Trinajsti igralec sveta, ki se je v začetku avgusta prebil v finale turnirja v Washingtonu, je moral priznati premoč Kitajcu Yunchaoketeju Buju (124. na lestvici), ki je dobil priložnost za nastop na glavnem turnirju kot srečni poraženec.

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Španec, ki je bil še v začetku leta 2025 na 896. mestu svetovne lestvice, v dvoboju nikakor ni našel pravega ritma; na igrišču je bil pasiven in je storil preveč neizsiljenih napak (37). "Na turneji ATP sem še novinec. Takšne stvari se dogajajo, navsezadnje smo ljudje. Iz te izkušnje se moram le kaj naučiti, da se mi to ne bi ponovilo," je dejal na novinarski konferenci po tekmi.

Tudi Sabalenka gladko

Prva igralka sveta Arina Sabalenka pa je za zmago nad Rusinjo Polino Jacenko (160. na svetovni lestvici) potrebovala le 53 minut in slavila dvakrat s po 6:1. Vodilna na svetovni lestvici, ki ni zmagala vse od pomladnega dvojčka v Indian Wellsu in Miamiju, je na stadionu Arthur Ashe hitro opravila s tekmico in prvi niz dobila po vsega 24 minutah. V tem času je na svoj prvi začetni udarec izgubila le eno točko, na drugega pa tri.

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Devetindvajsetletna Belorusinja je v enakem ritmu začela tudi drugi niz; čeprav je pri vodstvu s 3:1 izgubila igro na svoj servis, je hitro znova ujela ritem in dvoboj končala v manj kot uri. "Zadovoljna sem s svojo trenutno ravnjo igre. Sredi sezone sem imela nekaj težav, a sem trdo delala," je pojasnila Sabalenka na novinarski konferenci.

Jessica Pegula je s prepričljivo zmago nad Sofio Kenin (110. na lestvici) s 6:3, 6:1 povečala pritisk na Sabalenko. Dvaintridesetletna Pegula, finalistka OP ZDA 2024, bi se lahko prvič v karieri povzpela na vrh svetovne lestvice, če osvoji newyorški turnir, druga z lestvice Jelena Ribakina pa se ne uvrsti v polfinale.

Razlagalnik

Izraz 'veliki slam' (grand slam) označuje štiri najpomembnejše in najprestižnejše teniške turnirje na svetu v koledarskem letu. To so Odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open), Odprto prvenstvo Francije (Roland Garros), Odprto prvenstvo Anglije (Wimbledon) in Odprto prvenstvo ZDA (US Open). Zmagati na vseh štirih v enem letu velja za največji dosežek v profesionalnem tenisu, igralci pa na teh turnirjih prejmejo največje število točk za svetovno lestvico in najvišje denarne nagrade.

Arthur Ashe je bil legendarni ameriški teniški igralec, ki je v svoji karieri osvojil tri turnirje za veliki slam. Poleg svojih športnih dosežkov je bil pomemben družbeni aktivist, ki se je boril za človekove pravice in enakopravnost. Bil je prvi temnopolti moški, ki je zmagal na turnirjih za veliki slam, in prvi, ki je bil sprejet v Mednarodno teniško dvorano slavnih. Stadion Arthur Ashe v New Yorku, kjer poteka OP ZDA, je največji teniški stadion na svetu in nosi njegovo ime v spomin na njegovo izjemno zapuščino.

Izraz 'srečni poraženec' se nanaša na igralca, ki je izgubil v zadnjem krogu kvalifikacij za glavni turnir, vendar se je kljub temu uvrstil v glavni žreb. To se zgodi, ko se eden od igralcev, ki je bil že neposredno uvrščen v glavni turnir, tik pred začetkom odpove nastopu zaradi poškodbe ali bolezni. Organizatorji nato med tistimi, ki so izgubili v zadnjem krogu kvalifikacij, izberejo nadomestnega igralca, ki dobi priložnost za nastop med najboljšimi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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