Alcaraz samozavestno po poti ubranitve naslova

Carlos Alcaraz FOTO: AP

V dvoboju, ki ga je Carlos Alcaraz s 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 dobil proti Portugalcu Jaimeju Farii, je imel 23-letnik težave le v negotovem prvem nizu. "Na igrišču sem se počutil odlično," je po zmagi dejal Alcaraz in navdušeno govoril o vzdušju med večernim sporedom na stadionu Arthur Ashe. "Vzdušje med večernim delom je bilo naravnost naelektreno. Rad igram v takšnem fantastičnem vzdušju."

Po zmagi je slavil s posnemanjem gibov lokostrelca. V preteklosti je ob proslavljanju že posnemal gibe iz drugih športov, kot je na primer tudi zamah pri golfu. V tretjem krogu se bo Alcaraz pomeril s Kitajcem Yibingom Wujem in bo proti 113. igralcu sveta znova izraziti favorit.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zmagovalec sedmih turnirjev za grand slam je manjkal od sredine aprila zaradi poškodbe zapestja. V New Yorku nastopa kot branilec naslova in je v odsotnosti poškodovanega Italijana Jannika Sinnerja največji tekmec prvega nosilca, Nemca Alexandra Zvereva za naslov.

Aryna Sabalenka FOTO: AP

Po petem igralcu sveta Srbu Novaku Đokoviću in 11. Francozu Arthurju Filsu je zgodnje slovo od turnirja za grand slam v ZDA doletelo še španskega najstnika Rafaela Jodarja, 13. igralca sveta, ki je veljal za enega od kandidatov za odmeven dosežek.

Devetnajstletnik iz Madrida je svoj nastop na turnirju zaradi dežja začel z enodnevno zamudo. Trinajsti igralec sveta, ki se je v začetku avgusta prebil v finale turnirja v Washingtonu, je moral priznati premoč Kitajcu Yunchaoketeju Buju (124. na lestvici), ki je dobil priložnost za nastop na glavnem turnirju kot srečni poraženec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Španec, ki je bil še v začetku leta 2025 na 896. mestu svetovne lestvice, v dvoboju nikakor ni našel pravega ritma; na igrišču je bil pasiven in je storil preveč neizsiljenih napak (37). "Na turneji ATP sem še novinec. Takšne stvari se dogajajo, navsezadnje smo ljudje. Iz te izkušnje se moram le kaj naučiti, da se mi to ne bi ponovilo," je dejal na novinarski konferenci po tekmi.

Tudi Sabalenka gladko

Prva igralka sveta Arina Sabalenka pa je za zmago nad Rusinjo Polino Jacenko (160. na svetovni lestvici) potrebovala le 53 minut in slavila dvakrat s po 6:1. Vodilna na svetovni lestvici, ki ni zmagala vse od pomladnega dvojčka v Indian Wellsu in Miamiju, je na stadionu Arthur Ashe hitro opravila s tekmico in prvi niz dobila po vsega 24 minutah. V tem času je na svoj prvi začetni udarec izgubila le eno točko, na drugega pa tri.

Devetindvajsetletna Belorusinja je v enakem ritmu začela tudi drugi niz; čeprav je pri vodstvu s 3:1 izgubila igro na svoj servis, je hitro znova ujela ritem in dvoboj končala v manj kot uri. "Zadovoljna sem s svojo trenutno ravnjo igre. Sredi sezone sem imela nekaj težav, a sem trdo delala," je pojasnila Sabalenka na novinarski konferenci. Jessica Pegula je s prepričljivo zmago nad Sofio Kenin (110. na lestvici) s 6:3, 6:1 povečala pritisk na Sabalenko. Dvaintridesetletna Pegula, finalistka OP ZDA 2024, bi se lahko prvič v karieri povzpela na vrh svetovne lestvice, če osvoji newyorški turnir, druga z lestvice Jelena Ribakina pa se ne uvrsti v polfinale.