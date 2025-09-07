Svetli način
Drugi športi

Alcaraz v New Yorku vrnil udarec, ugnal Sinnerja in znova postal št. 1

New York, 07. 09. 2025 23.55 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
STA
Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je zmagovalec odprtega prvenstva ZDA. V New Yorku je drugi nosilec v finalu po izjemni predstavi po dveh urah in 42 minutah premagal prvega nosilca Italijana Jannika Sinnerja s 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. S tem je prišel do šestega naslova na grand slamih, v ponedeljek pa bo znova prvi igralec sveta

Ta naziv bo Španec prevzel prav od Italijana, s katerim sta se srečala že v tretjem zaporednem finalu turnirjev velike četverice. Odprto prvenstvo Francije je po preobratu s 3:2 v nizih dobil Carlos Alcaraz, v Wimbledonu pa je po štirih nizih slavil Sinner.

V New Yorku je bil v svojem sedmem finalu v karieri boljši 22-letni Španec in šestič osvojil lovoriko na turnirjih za grand slam. Ob dveh naslovih na OP ZDA (2022) ima še po dve zmagi na Rolandu Garrosu (2024, 2025) in v Wimbledonu (2023, 2024).

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz FOTO: AP

V medsebojnih obračunih zdaj Španec vodi z 11:5 proti Italijanu, ki je v šestem finalu za grand slam drugič izgubil. Ob tem je bil dvakrat najboljši na OP Avstralije (2024, 2025), lani pa je slavil tudi v New Yorku. Skupaj sta sicer Alcaraz in Sinner osvojila zadnjih osem turnirjev za grand slam.

Dvoboj na osrednjem igrišču Arthur Ashe se je sicer začel s 40-minutno zamudo zaradi strožjih varnostnih ukrepov ob prihodu na tribune predsednika ZDA Donalda Trumpa. Obenem pa je šlo tudi za neposredni obračun za vrh lestvice ATP. Tega bo v ponedeljek po skoraj natanko dveh letih znova zasedel Alcaraz.

Alcaraz, ki je postal šele četrti igralec to stoltje, ki je brez izgubljenega niza prišel do finala, si je že v prvi igri priigral dve priložnosti za odvzem servisa in drugo izkoristil. Španec je bil enostavno na višji ravni od Italijana, v sedmi igri pa je izkoristil še četrto priložnost za odvzem servisa in zanesljivo prišel do vodstva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugem nizu se je razmerje na igrišču povsem spremenilo. Sinner je našel boljši ritem, Alcaraz pa je v le eni igri zares padel na svoj servis, kar je botrovalo vodstvu Italijana s 4:1. Ta je nato izenačil v nizih.

V tretjem je prvi do odvzema servisa prišel Španec, potem ko je izkoristil nekaj napak tekmeca v drugi igri. Znova je bil Alcaraz podobno prepričljiv kot v prvem nizu, Italijan pa se je v šesti igri izognil vsaj "kravati", preden je Španec s 6:1 znova povedel v nizih.

V četrtem nizu se je Sinner še naprej mučil na svoj začetni udarec, z dvojno napako in neizsiljeno napako pa je v peti igri znova omogočil "break" Špancu. Ta je nato do konca malce trepetal le v deseti igri, a kljub temu dokaj zanesljivo končal dvoboj za drugo zmago v New Yorku.

Alcaraz se je s šestimi naslovi na grand slamih pred 23 letom starosti pridružil Švedu Björnu Borgu in rojaku Rafaelu Nadalu, ki sta v enakem obdobju prav tako imela šest naslovov.

New York, grand slam (76,8 milijona evrov):

- moški, finale:

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Jannik Sinner (Ita/1) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

carlos alcaraz jannik sinner us open
