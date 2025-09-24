Svetli način
Alcaraz: Sinner? Vem, da bo nekaj spremenil s prejšnje tekme

Prvi teniški igralec sveta Carlos Alcaraz je v Tokiu dejal, da se bo moral po zmagi nad velikim tekmecem v finalu odprtega prvenstva ZDA pripraviti na novega in izboljšanega Jannika Sinnerja. Alcaraz bo ta teden igral v Tokiu, Sinner pa bo nastopil v Pekingu, kar bo njegov prvi nastop po porazu v finalu OP ZDA v New Yorku.

Italijan Jannik Sinner, večino sezone številka 1 na svetu, je nedavno priznal, da je moral po porazu proti Carlosu Alcarazu v New Yorku v začetku meseca, kar je bil zadnji v nizu nedavnih porazov proti španskemu tekmecu, pošteno prenoviti svojo "predvidljivo" igro. Alcaraz se zaveda, da se bo moral naslednjič, ko se bo na igrišču pomeril z drugim igralcem sveta, pripraviti na drugačnega Sinnerja.

"Vem, da bo nekaj spremenil s prejšnje tekme. Enako sem storil sam, ko sem nekajkrat izgubil proti njemu. Poskušal sem biti boljši igralec, ko sva naslednjič stopila na igrišče," je dejal Alcaraz. Alcaraz in Sinner sta to sezono dominirala v moškem tenisu, saj sta bila finalista vseh štirih turnirjev za veliki slam in dobila vsak po dva.

Alcaraz je star komaj 22 let, Sinner pa le dve leti starejši, in zdi se, da bosta oba v prihodnjih letih monopolizirala najvišje naslove v tem športu, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Najino rivalstvo se izboljšuje, kar bi rekel, da je odlično tako zame kot za tenis," je dejal Alcaraz. Španec bo igral v Tokiu po presenetljivem porazu v Laverjevem pokalu minuli teden proti petemu igralcu sveta, Američanu Taylorju Fritzu. Fritz je drugi nosilec v Tokiu, kjer bodo nastopili tudi Danec Holger Rune, Norvežan Casper Ruud in Čeh Tomaš Machač.

Alcaraz je letos zmagal na OP Francije in OP ZDA ter že sedaj svojo sezono ocenil za najboljšo, kar jih je kdaj imel.

"Vidim, da sem na igrišču zelo zrasel kot igralec. Vedno bi lahko bilo bolje, ampak ne morem se pritoževati nad sezono, ki jo imam do sedaj," je ocenil pred prvim nastopom na OP Japonske v karieri.

