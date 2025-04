Španski teniški as Alcaraz osvojil Monte Carlo: Musetti nemočen v finalu

Za Carlosa Alcaraza je bil to drugi naslov v sezoni, potem ko je bil najboljši še v Rotterdamu pred slabima dvema mesecema. Skupno je to njegova 18. turnirska zmaga v 23. finalu na najvišji ravni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Alcaraz je današnji dvoboj sicer začel z odvzemom servisa, a je nato Italijan prikazal boljšo igro, ki ga je krasila celoten turnir. Prvi niz je osvojil s 6:3. Je pa 23-letniku na koncu zmanjkalo moči po zahtevnih in dolgih obračunih v četrtfinalu in polfinalu. Španec je bil vse bolj razpoložen, Italijanu pa je v zadnjih dveh nizih oddal le še eno igro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za Lorenza Musettija je bil to sploh prvi finale serije masters. Skupno je v šestem finalu na turneji ATP četrtič izgubil. Edina naslova ima iz leta 2022, ko je slavil v Hamburgu in v Neaplju. Nazadnje je v finalu igral lani septembra in izgubil v kitajskem Chengduju.