Alcaraz za zmago nad Nemcem potreboval dve uri in pol

Španski teniški as Carlos Alcaraz je v tretjem krogu tretjega grand slama sezone v Wimbledonu premagal Nemca Jana-Lennarda Struffa. Drugi igralec sveta je bil po slabih dveh urah in pol boljši s 6:1, 3:6, 6:3 in 6:4 ter napredoval v osmino finala na sveti travi.