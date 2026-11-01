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Alcaraz zanesljivo do novega naslova

Dunaj, 01. 11. 2026 16.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Carlos Alcaraz

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 500 na Dunaju. V finalu je premagal Avstralca Alexa de Minaura s 6:1, 6:4.

23-letni Španec Carlos Alcaraz , zmagovalec sedmih turnirjev za grand slam, je v petem finalu letos prišel do četrtega naslova po odprtem prvenstvu Avstralije, Dohi in Tokiu ter skupno 28. v karieri. Prvič je bil najboljši na Dunaju.

V finalu je naletel na drugo najboljšo stranko; štiri leta starejšega Avstralca Alexa de Minaura, ki je v polfinalu izločil Nemca Alexandra Zvereva, od jutri prvega igralca na svetu, je premagal sedmič zapored. Več zmag ima le še proti Karenu Hačanovu.

De Minaur (10. na lestvici ATP), ki je bil danes brez možnosti za uspeh, je padel pod 50-% uspešnost v finalih ATP. Ob enajstih naslovih, letos je osvojil Rotterdam ter izgubil finala v Pekingu in Hertogenboschu, ima zdaj dvanajst porazov.

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