Drugi športi

Alcaraz zanesljivo v osmino finala

New York, 29. 08. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Avtor
STA
Drugi igralec sveta Carlos Alcaraz je na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku dosegel še tretjo zmago. S 6:2, 6:4, 6:0 je premagal Italijana Luciana Darderija in se uvrstil v osmino finala.

Na osrednjem igrišču Arthur Ashe je imel Španec Carlos Alcaraz v dvoboju z Italijanom Lucianom Darderijem nekaj težav le v drugem nizu. Alcaraz je povedel s 4:1, v sedmi igri dovolil, da mu je Darderi odvzel servis in nato poravnal na 4:4, a je Španec takoj vrnil in za drugi niz v 10. igri Italijanu še enkrat vzel začetni udarec. V drugem nizu je imel Alcaraz tudi manjše težave s poškodbo noge, po masaži desnega stegna in kolena pa se je vrnil na igrišče. Dvaindvajsetletnik iz Murcie se bo v osmini finala pomeril z zmagovalcem francoskega dvoboja dvoboja med Benjaminom Bonzijem in Arthurjem Rinderknechom.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz FOTO: AP

Srb Novak Đoković, ki si želi rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam, v polfinalu pa lahko igra z Alcarazom, se bo ponoči po slovenskem času pomeril z Britancem Cameronom Norriejem. Prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, bo tretji krog igral šele v soboto proti Kanadčanu Denisu Shapovalovu.

V ženski konkurenci je bila popoldan že uspešna tudi deveta nosilka, Kazahstanka Jelena Ribakina, ki je gladko s 6:1 in 6:2 ugnala Britanko Emmo Raducanu.

Izidi, New York, grand slam (76,8 milijona evrov):
- moški, 3. krog:
Jiri Lehecka (Češ/20) - Raphael Collignon (Bel) 6:4, 6:4, 6:4;

Arthur Rinderknech (Fra) - Benjamin Bonzi (FRA) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2;

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Luciano Darderi (Ita/32) 6:2, 6:4, 6:0;

- ženske, 3. krog:
Jelena Ribakina (Kaz/9) - Emma Raducanu (VBr) 6:1, 6:2;

Marketa Vondrousiova (Češ) - Jasmine Paolini (Ita/7) 7:6 (4), 6:1;

Jessica Pegula (ZDA/4) - Viktoria Asarenka (Blr) 6:1,7:5.

