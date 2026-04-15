Alcaraz zaradi poškodbe ne bo nadaljeval turnirja v Barceloni

Barcelona, 15. 04. 2026 18.54 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Carlos Alcaraz

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz, drugi z lestvice ATP, je sporočil, da se zaradi bolečin v zapestju, ki jih je doživel na otvoritveni tekmi v torek, umika s turnirja ATP 500 v Barceloni, poroča AFP.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: Profimedia

"Tega turnirja ne bom mogel nadaljevati. Kot ste videli včeraj med tekmo, sem čutil, da mi zapestje popušča, bolečina pa se je samo še stopnjevala. Poškodba je resnejša od pričakovane in moram poslušati svoje telo. Z veliko žalostjo moram domov, da se čim prej vrnem v najboljšo fizično kondicijo," je Carlos Alcaraz dejal na novinarski konferenci.

Finalist turnirja v Monte Carlu, na katerem ga je v nedeljo premagal njegov dolgoletni tekmec, Italijan Jannik Sinner, in mu tudi prevzel prvo mesto na lestvici ATP, je v torek v Barceloni v prvem krogu zmagal proti Fincu Ottu Virtanenu s 6:4, 6:2. V prvem nizu je poklical fizioterapevta, da mu je oskrbel boleče zapestje.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
FOTO: Profimedia

Njegova odpoved na turnirju v Barceloni, kjer je lani prišel do finala, bo Janniku Sinnerju omogočila, da še poveča prednost na vrhu lestvice ATP. Vprašljiv je zdaj tudi turnir v Madridu naslednji teden, na katerem je nastop danes potrdil Srb Novak Đoković.

atp 500 barcelona carlos alcaraz poškodba

