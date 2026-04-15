Alcaraz zaradi poškodbe ne bo nadaljeval turnirja v Barceloni

"Tega turnirja ne bom mogel nadaljevati. Kot ste videli včeraj med tekmo, sem čutil, da mi zapestje popušča, bolečina pa se je samo še stopnjevala. Poškodba je resnejša od pričakovane in moram poslušati svoje telo. Z veliko žalostjo moram domov, da se čim prej vrnem v najboljšo fizično kondicijo," je Carlos Alcaraz dejal na novinarski konferenci.

Finalist turnirja v Monte Carlu, na katerem ga je v nedeljo premagal njegov dolgoletni tekmec, Italijan Jannik Sinner, in mu tudi prevzel prvo mesto na lestvici ATP, je v torek v Barceloni v prvem krogu zmagal proti Fincu Ottu Virtanenu s 6:4, 6:2. V prvem nizu je poklical fizioterapevta, da mu je oskrbel boleče zapestje.