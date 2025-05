Alcaraz: Sinner je eden najboljših, premagam ga lahko le na vrhuncu igre

Carlos Alcaraz je z izjemno predstavo in izidom 7:6 (5), 6:1 gladko odpravil domačina Jannika Sinnerja , utišal domače občinstvo v Rimu ter osvojil turnir za italijanski Masters. Sinner se je sicer ta teden prvič po odprtem prvenstvu Avstralije vrnil na igrišča, potem ko je prestajal trimesečno prepoved zaradi dopinškega prekrška. Kljub temu je do finala pokazal odlično formo in izgubil le en niz.

Da so njuni dvoboji vedno prava poslastica za teniške navdušence, potrdi tudi Španec sam. "Ne mislim, da sem se že naučil, kako igrati proti Janniku, samo zato, ker sem bil v zadnjem času morda boljši od njega. Tudi on me dobro pozna in ve, kako igrati proti meni. Vsi najini dvoboji so bili izjemno izenačeni, zato moram biti vedno povsem pripravljen – zavedam se, da ne bom zmagal v vseh obračunih. Vračal se bo le še močnejši, ker bo naslednjič točno vedel, kaj mora izboljšati. Tudi jaz moram biti pripravljen na te trenutke. Zelo sem vesel, da igrava na tako visoki ravni vsakič, ko se srečava," še doda Alcaraz.