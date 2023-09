Alcaraza brez težav v četrtfinale, Pegula in Jabeuerjeva izpadli

Dvajsetletnik se bori, da bi postal prvi mož po legendarnem Švicarju Rogerju Federerju leta 2008, ki bi mu uspelo ubraniti naslov v New Yorku. Tretji nosilec Danil Medvedjev se bo v četrtfinalu pomeril z rojakom in s prijateljem, osmim nosilcem Andrejem Rubljovom , potem ko je v štirih nizih premagal 13. nosilca, Avstralca Alexa de Minaurja .

Branilec naslova Carlos Alcaraz , ki je na svoji poti med najboljših osem igralcev turnirja izgubil le en niz, je z dominantno igro premagal 61. igralca sveta Italijana Mattea Arnaldija in zmagal s 6:3, 6:3, 6:4 v uri in 57 minutah.

"Razmere so bile ene najbolj brutalnih, v kakršnih smo kdaj igrali. Bil je trenutek, ko sem mislil, da ne bom mogel zdržati do konca, tako težko je," je dejal 27-letni Rus o vročih in vlažnih razmerah na stadionu Louis Armstrong. Medvedjev lovi drugo krono na OP ZDA po uspehu pred dvema letoma, nasproti mreže pa mu bo stal Rubljov, ki ga je v tem delu turnirja premagal že leta 2020. "Res sva tesna prijatelja. Toda o tem ni dvoma, na igrišču si oba želiva zmagati," je še dejal tretji nosilec.

Medtem pa sta se v ženskem delu turnirja poslovili še dve nosilki. Potem ko je dan prej nastope na OP ZDA končala številka 1 na svetu in branilka naslova, Poljakinja Iga Swiatek, sta se zdaj poslovili še številka 3 in 5, Jessica Pegula in Ons Jabeur. Madison Keys zdaj v četrtfinalu čaka wimbledonska zmagovalka, Marketa Vondroušova. Čehinja je bila s 6:7, 6:3 in 6:2 boljša od Američanke Peyton Stearns.