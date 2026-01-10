Alcarazu donosen ekshibicijski obračun proti Sinnerju

Za oba igralca je bil to edini obračun pred očmi javnosti pred nastopom na odprtem prvenstvu Avstralije, ki se bo začelo naslednjo nedeljo. Na njem bo Jannik Sinner, štirikratni zmagovalec turnirjev velike četverice, branil zmago. V Melbournu je neporažen že od leta 2024, ko je osvojil svojo prvo lovoriko za grand slam.

Carlosu Alcarazu v zbirki zmag na grand slamih manjka le še lovorika v Melbournu, čeprav v Avstralijo ne bo prišel po mirnih pripravah. Pred sezono se je namreč zaradi nesoglasij glede nove pogodbe razšel s trenerjem Juanom Carlosom Ferrerom, s katerim sta uspešno sodelovala vse od leta 2018.