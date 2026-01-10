Naslovnica
Drugi športi

Alcarazu donosen ekshibicijski obračun proti Sinnerju

Incheon, 10. 01. 2026

Avtor:
STA
Carlos Alcaraz

Španec Carlos Alcaraz je v južnokorejskem Incheonu dobil ekshibicijski obračun proti velikemu tekmecu, Italijanu Janniku Sinnerju. Prvi igralec sveta je po uri in 48 minutah slavil s 7:5, 7:6 (6). Zgolj za nastop v Južni Koreji sta oba tenisača po poročanju medijev prejela okoli dva milijona evrov.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
FOTO: Profimedia

Za oba igralca je bil to edini obračun pred očmi javnosti pred nastopom na odprtem prvenstvu Avstralije, ki se bo začelo naslednjo nedeljo. Na njem bo Jannik Sinner, štirikratni zmagovalec turnirjev velike četverice, branil zmago. V Melbournu je neporažen že od leta 2024, ko je osvojil svojo prvo lovoriko za grand slam.

Carlosu Alcarazu v zbirki zmag na grand slamih manjka le še lovorika v Melbournu, čeprav v Avstralijo ne bo prišel po mirnih pripravah. Pred sezono se je namreč zaradi nesoglasij glede nove pogodbe razšel s trenerjem Juanom Carlosom Ferrerom, s katerim sta uspešno sodelovala vse od leta 2018.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
FOTO: Profimedia

Je pa Alcaraz ohranil dobre občutke na teniškem igrišču in v ekshibicijskem obračunu ugnal drugega igralca sveta Sinnerja. Oba sta po poročanju Gazzetta dello Sport v žep pospravila slaba dva milijona evrov za nastop v Incheonu, ki si ga je ogledalo okoli 16.000 navijačev. Na uradnih medsebojnih obračunih je Alcaraz slavil desetkrat, Italijan pa šestkrat.

Zadnji dvoboj je pripadel Sinnerju na zaključnem turnirju v Torinu, pred tem pa je v letu 2025 Španec dobil štiri od petih dvobojev, med drugim tudi na OP Francije in ZDA, medtem ko je Sinner slavil v Wimbledonu.

Slovenski rokometaši brez pravih možnosti proti Islandcem

