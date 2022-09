Aleks Vlah: Mislim, da je to največja zmaga v moji karieri

"Mislim, da je to največja zmaga v moji karieri in zagotovo si jo bom zapomnil za vedno. Prva zmaga s Celjem v Ligi prvakov in verjamem, da se bo to vsem igralcem vtisnilo v spomin. Tako kot mi, ko v slovenski ligi ne igramo na sto odstotkov, tako mogoče oni niso začeli, potem ko nasprotna ekipa povede, pa se je težko vrniti, težko je začeti igrati na polno in mi se nismo pustili. Mi smo potihoma verjeli v to zmago, nismo javno dajali tega ven, ampak z vsakim se da igrati," je po zmagi dejal najboljši strelec srečanja in eden glavnih junakov zmage Celja Aleks Vlah .

Z izjemno predstavo se je na včerajšnji tekmi izkazal tudi mladi Gal Gaberšek , ki je zaustavil kar trinajst nemških strelov in bil nedvomno eden junakov veličastne zmage Celjanov. 21-letni Celjan je po tekmi svoje misli strnil na novinarski konferenci: "Že od prve sekunde, ko smo stopili na parket Zlatoroga, smo verjeli, da lahko presenetimo. Zelo smo se borili, igrali drug za drugega in s fantastično podporo naših navijačev nam je uspelo premagati eno najboljših evropskih ekip. Za nas je to fantastičen rezultat, res smo veseli in ponosni, da smo vknjižili dve točki. Bili smo čvrsti v obrambi, odlično smo izkoriščali situacije v napadu, kjer nas je krasila učinkovita igra. Vemo, da ni lahko doseči toliko golov proti izjemno kakovostnemu Kielu, zato smo na doseženo lahko še toliko bolj ponosni."

"Mi smo bili povsem sproščeni, res, šli smo na polno v tekmo, vedeli smo, da v eni tekmi se lahko vse zgodi, mogoče, če bi igrali deset tekem, bi jih oni zmagali devet, ampak res smo dali vse od sebe, borili smo se do konca in mislim, da na koncu zasluženo zmagali. Zagotovo smo šli v tekmo bolj sproščeno, ker nihče ne pričakuje od tebe, da zmagaš. Mi smo sami sebi rekli, da gremo na polno, mislim, da smo danes res leteli po igrišču in mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali," pa je po zmagi povedal visokorasli pivot Matic Suholežnik , ki bi si želel le, da bi bila dvorana Zlatorog v prihodnje polna: "Nazadnje, ko sem bil tukaj, se spomnim, da smo prav tako igrali proti Kielu, pa mislim da smo igrali pred štiri tisoč gledalci, danes pa res, ko smo šli ven na igrišče, smo se pogovarjali, pa sem rekel, da mogoče mi je malo žal, da nas ljudje ne pridejo podpret. Zagotovo smo danes prikazali res lepo vabilo, gledalci so res lahko videli, da umiramo na igrišču za dober rezultat in upam, da nas bodo v prihodnosti podprli v večjem številu."

Mlakar je bil navdušen nad vzdušjem v dvorani Zlatorog in vesel, da so lahko duh dvorane nekateri njegovi soigralci občutili prvič, si pa tako kot Suholežnik želi, da bi bilo domovanje Celjanov še bolj in predvsem bolj redno napolnjeno z navijači: "Jaz sem že prej občutil, nekateri igralci so pa zdaj čisto na novo občutili ta duh Zlatoroga, kot ga vsi označujejo, res fenomenalno vzdušje in zahvala vsem navijačem od prvega do zadnjega, ki so prišli pogledat to tekmo in nas res spodbujali v trenutkih, ko smo zapadli v kakšne črne minute in nas ponesli do te velike zmage. Vseeno vabim vse že na naslednjo tekmo, tako domačega prvenstva kot Lige prvakov, da nas podprejo, ker sezona bo še res dolga in naporna."

"Mislim, da smo v tekmo šli sproščeno, vendar smo se vsi pred tekmo zavedali, da lahko igramo z njimi. V Aalborgu smo že dokazali, da lahko pariramo vsem ekipam, danes pa smo v bistvu od prve minute garali za ta končni rezultat. Tekma je bila res težka, vendar smo držali celo tekmo vse niti v svojih rokah in na koncu na krilih navijačev in pa res vsakega posameznika, ki je dal ekipi tisti kanček, tisti del v ta skupen mozaik, prišli do prelepe zmage proti Kielu," je takoj po zmagi povedal Žiga Mlakar , ki meni, da je Celje lahko enakovredno vsem evropskim tekmecem: "Mi smo pred sezono veljali za nekakega outsiderja, vsi so nas ocenjevali, da ne bomo mogli parirati, sedaj smo pa že na dveh tekmah pokazali, da se lahko enakovredno zoperstavimo vsem velikanom. Vemo, da je Aalborg zelo velika ekipa, še večja pa Kiel, ki i ma večletno zgodovino ... Klub s tako zgodovino premagati na domačem terenu in pa v bistvu, da smo jih celo tekmo držali pod kontrolo, je res nekaj fenomenalnega."

"Za nas je to preprosto fantastičen rezultat, ki smo si ga vsi skupaj zelo želeli. Igrali smo proti eni najboljših ekip v Evropi, a se izziva nismo ustrašili in v dvoboj šli zelo pogumno. Ekipi sem pred tekmo rekel, da lahko, če damo vse od sebe, pridemo v situacijo, ki bi nam omogočila izzvati Kiel za zmago. Borili smo se kot levi, si pomagali v vseh segmentih igre in to je bil ključ do zmage. Vedeli smo, da smo hitrejša ekipa, kar smo s hitro igro želeli izkoristiti. Ob tem pa smo tudi vedeli, da bo treba vseh šestdeset minut trdo garati v obrambi. To nam je tudi uspelo, hkrati smo bili še zelo učinkoviti v napadu in zasluženo se veselimo dveh točk," je po tekmi dejal trener celjske zasedbe Alem Toskić, ki je z izjemno zastavljenim taktičnim načrtom povsem presenetil svojega kolega na klopi nemškega Kiela. Slednji je po tekmi iskreno čestital mladi zasedbi Pivovarjev za zmago, navdušenja nad predstavo svojih varovancev pa ni skrival niti celjski strateg.

"Resnično sem ponosen na ekipo in vsem iskreno čestitam za prikazano na parketu. To je tisti pravi pristop, ki si ga želimo na vsaki tekmi – borbenost, timsko delo in boj do zadnjih atomov moči. Če vse to združimo skupaj in ob tem dodamo še naše zveste navijače, je v Zlatorogu možno prav vse," je še dodal 40-letni trenerski strokovnjak na celjski klopi.