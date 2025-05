Prvi Slovenec v Formuli 4

Slovenski dirkači, običajno nimajo veliko možnosti, da prebijejo v večja dirkaška prvenstva, a 17-letnemu Aleksandru Bogunoviću uspeva prav to. Nekdaj najboljši kartist Mehike in Slovenije se je ob pomoči svoje družine in tudi zvezdniškega nogometnega vratarja Thibauta Courtoisa prebil do španskega prvenstva formule 4 in sanj o formuli ena.