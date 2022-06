Alem Toskić: Igralci se (pre)hitro odločajo za tujino!

Ko je ob koncu lanske sezone mesto glavnega trenerja na klopi ostalo izpraznjeno, je telefon takratnega direktorja Roka Planklja skoraj pregorel. Nihče ni govoril o Alemu Toskiću, a Toske je prišel. Naredil, kar se je od njega zahtevalo. Kako se spominjate vrnitve ’domov’?

"Za mano je bila res izjemno dobra sezona z madžarskim Csurgom. Igrali smo izjemno, dokaz sta zmaga sredi Szegeda, remi z Veszpremom. Sledil je klic iz Zlatoroga. Iskreno povem – pripravljal sem se na ta klic. Ali bi prišel takrat, kot je prišel, ali pa čez leto/dve. Ko se je to zgodilo, sem si rekel, grem na sestanek, želim biti prvi trener Celja Pivovarne Laško, predstavil jim bom vizijo. Do vrnitve v Celje sem poznal pritisk, ki ga prinaša trenutek, ko oblečeš dres kluba, zdaj vem, kako je, ko gre za neko drugo vlogo. Sploh potem, ko je člansko moštvo sezono končalo na 3. mestu. Vedel sem, kaj me čaka, moštvo je bilo sestavljeno in z načrtnim delom smo se lotili projekta vrnitev naslova državnega prvaka v Zlatorog. Verjel sem v fante, verjel sem v to, da z njimi lahko pridemo na zastavljeni cilj."

V Celju ste doživeli marsikaj lepega, gostovali z Vardarjem v polnem Zlatorogu, z Makedonci osvojili naslov zmagovalcev Lige prvakov. A danes so to neki drugi časi, v vseh pogledih, mlajši igralci so pogosto bolj osredotočeni na telefon kot na igrišče?

"Časi so drugačni, v vsakem primeru pa je danes igralcem bistveno lažje narediti izjemno kariero. V Ligi prvakov odigraš vrhunsko tekmo ali dve in se prodaš. Najdeš vrhunski klub. V mojih časih je bilo tako, da je bilo treba odigrati celo sezono v Evropi vrhunsko, saj vsakič, ko nisi bil najboljši, so sledila vprašanja, v smislu, kaj je narobe. Danes je težje trenerjem, splet in telefoni, Facebooki in ne vem, kaj vse … Fokus izgubljajo, zelo težko je mladim videti v glavo. Tu imam še največ težav. In seveda, ker Celje jemljejo kot odskočno desko za lepši jutri, posledično pa se izkaže, da odhajajo prehitro. Leto dni pri igralcu ničesar ne spreminja, rekel bi, da se še bolj pripravijo na odhod v tujino."