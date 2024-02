Alem Toskić: Naša predstava je bila zelo dobra

Celjski rokometaši so na svojem zadnjem gostovanju skupinskega dela elitne Lige prvakov klonili v Portu. V taboru pivovarjev so bili po tekmi sicer zadovoljni s predstavo, kljub temu pa jim ni uspelo vknjižiti prve evropske zmage v letošnji sezoni.

Rokometaši Celja so na severu Portugalske na svoji trinajsti evropski preizkušnji še trinajstič vpisali rezultatsko ničlo. Aktualni portugalski prvak je slavil z izidom 32:30, kljub vsemu pa so bili celjski trener in igralci zadovoljni s prikazanim.

''Žal se v Celje vračamo praznih rok. Mislim, da smo si zaslužili vsaj točko, mogoče tudi dve. Ekipa je dala vse od sebe, borili so se od samega začetka. Fantje so pokazali karakter, naša predstava pa je bila zelo zelo dobra. Po poti, ki smo jo opravili do Porta, ekipa v nadaljevanju ni imela več moči, rotacija je bila povsem skrajšana, ampak igralci so uspeli nadomestiti določene stvari, ki nam manjkajo v tem trenutku. Sedaj nas čaka dolga pot nazaj in nato dva dneva, da se pripravimo na pomembno nedeljsko tekmo v Kopru,'' je bil po tekmi, kljub porazu, pozitiven celjski trener Alem Toskić. V taboru aktualnih državnih in pokalnih prvakov je bil z 10 zadetki najbolj razpoložen Uroš Milićević, ki je po tekmi dejal: ''Za nami je težka tekma proti ekipi Porta. Mislim, da je jasno, da smo na igrišču pustili zadnje atome moči. Na koncu se žal ni izšlo, mislim pa, da smo si zaslužili odvzeti kakšno točko. S takšnim pristopom moramo nadaljevati. Za nami je naporen ritem, čakajo pa nas pomembne tekme v državnem prvenstvu in v kolikor se bomo postavili na takšen način tudi v ligi, mislim, da bomo osvajali točke še naprej.''

''Iz Porta se žal vračamo s porazom. Tekmo smo dobro začeli, dobro smo delovali v obrambi in nato napade zaključevali z lahkimi zadetki. Potem je padel tempo, naredili smo nekaj napak, razbranil pa se je tudi domači vratar. Naredila se je razlika domačega moštva, nato pa smo se vrnili v igro, tekmo tudi preobrnili. Na koncu so nas z igro z igralcem več izmučili, prišli do lahkih zadetkov in slavili,'' je tekmo s Portom opisal Mitja Janc, ki je v polno zadel petkrat.

Povratnik po dolgi poškodbi, Filip Rakita, je uspešno zaključil vse tri svoje priložnosti. ''Tekmo smo dobro odprli, na koncu pa je bilo nekaj napak v napadu in neizkoriščenih priložnosti. Drugi polčas smo lovili zaostanek, se približali, a na koncu nam je malo zmanjkalo. Gremo z dvignjeno glavo naprej, v nedeljo nas čaka nova tekma in upam, da bomo v Kopru osvojili dve točki,'' je dejal 22-letni krilni rokometaš Rakita. ''Dokazali so, da v svojem moštvu premorejo kvaliteto. Prvi polčas smo odprli nekoliko ležerno, nato pa smo ujeli tekmovalni ritem in naš stil igre. Celje je nato v zadnjih 15 minutah dvignilo nivo igre in zmanjšalo zaostanek, kljub temu pa smo imeli na krilih domačih navijačev dovolj moči za zmago,'' je povedal vratar Porta Nikola Mitrevski, ki je zbral 14 obramb.

Celjani so tako brez točk prikovani na dno lestvice, medtem, ko Portugalci na račun pomembne zmage še ostajajo v igri za napredovanje. Za Wislo iz Plocka na šestem mestu, ki prinaša vstopnico v izločilne boje elitnega evropskega tekmovanja, zaostajajo za točko. Prav s Poljaki, ki so v zadnjih sekundah izvlekli remi v danskem Gudmeju (Miha Zarabec je dosegel en zadetek), bodo merili moči v zadnjem krogu skupinskega dela.

Rokometaši nemškega Kiela so se po minimalni zmagi nad Pickom iz Szegeda (Dean Bombač 3 zadetki, Borut Mačkovšek in Matej Gaber pa se nista vpisala med strelce) kot prvi uvrstili v četrtfinale, Aalborg Aleksa Vlaha (4 zadetki) pa je ugnal Eurofarm iz Pelisterja, kjer nastopata Nejc Cehte (3 zadetki) in Uroš Lesjak (2 obrambi).