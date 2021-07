Alenka Artnik znova podrla svetovni rekord

Rekord 120 metrov, ki ga je dosegla pred tremi dnevi, je zdržal le do četrtka. Kot je na družbenih omrežjih sporočila slovenska potapljačica, je dosegla nov rekord, ki zdaj znaša 122 metrov.

"Danes sem na tekmovanju Vertical Blue competition dosegla nov svetovni rekord 122 metrov. Potop je bil magičen, popolnoma nadzorovan in sproščen. Več bom sporočila pozneje, zdaj bi rada le uživala v trenutku in si odpočila," je na Facebooku zapisala Artnikova in dodala še nekaj fotografskih utrinkov novega rekordnega potopa.

Pred dnevi se je na tem tekmovanju za uvod potopila 118 metrov globoko, potem pa svoj dosežek popravila še za dva metra na 120 metrov. Četrtkov rekordni potop do 122 metrov pa je opravila v 3:34 minute.