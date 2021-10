Alenka Artnik z dvojno plavutjo do rekordnih 106 metrov

Alenka Artnik si je po izjemnih julijskih potopih na Long Islandu na Bahamih, kjer je izboljšala lasten svetovni rekord v disciplini potop s konstantno obtežitvijo na 122 metrov, vzela nekaj premora. Nato pa je začela priprave na svetovno prvenstvo, ki se bo v Turčiji začelo prihodnji teden.

"Bilo je malo razburkano in čeprav je bilo navzven vse 'čisto', nisem povsem zadovoljna z izvedbo potopa. Organizatorji so nekaj minut pred mojim načrtovanim startom tega zamaknili za 50 minut, kar je vedno malo nadležno, še posebej če se pripravljaš na rekordni potop. Vendar, iskreno povedano, se s tem nisem preveč obremenjevala in sem ohranila mirnost," je na Facebooku zapisala Artnikova in dodala še nekaj fotografskih utrinkov novega rekordnega potopa.