Aleš Pajović: Vesel izziva, hvaležen Avstriji!

Na svetovnem prvenstvu jim ni uspel preboj v četrtfinale, tekmovanje so končali na 17. mestu, morda bi bilo drugače, če bi imel priljubljeni Pajo na voljo Nikolo Bylika in Janka Božovića , a so se vendarle znašli in se prebili iz skupine. Razočaranje je bilo prisotno, a delo trenerja, ki je 6. januarja dopolnil 46 let ni ostalo neopaženo med evropskimi rokometnimi velikani. Klic Flensburga je nekaj, kar si lahko mlad trener le želi: bil je izbran med številnimi strokovnjaki, ki sta jih imela pod drobnogledom ključna operativca kluba z nemško-danske meje, Ljubomir Vranješ in Holger Glandorf , pa je novo priznanje za trenerja, ki se prebija med najbolj zaželene.

"Vesel sem. Mislim, da vsi vedo, kaj v svetu rokometa pomeni Flensburg," je za 24ur.com pogovor začel Pajović, ki je neskončno vesel, da se je lahko kot trener oblikoval pri naših severnih sosedih: "Avstrija mi je ogromno dala, hvaležen sem jim za priložnost. In igralcem, da so sledili mojim napotkom, da smo skupaj pisali zanimivo zgodbo." A zdaj je pred njim drugačno delo, iz zvezdnikov, kot so Danec Simon Pytlick, Šved Jim Gottfridsson, nemški krožni napadalec Johannes Golla, nizozemski desni zunanji Kay Smits, izvleči najboljše. Vsaj v fazi privajanja na novo delovno okolje mu bo v pomoč slovenski orjak Blaž Blagotinšek, prihodnjo sezono prihaja še desnokrilni igralec Domen Novak.

Ne gleda nazaj, samo v prihodnost

"Ko prejmeš klic Flensbruga prav veliko ne razmišljaš. Tradicija, uspehi, razprodana dvorana, visoki cilji, ambicije, Campushalle," je z izbranimi besedami govoril o okolju, v katerega je prišel. Težav s sporazumevanjem ne bo imel, v Avstriji je izpilil nemščino. Štiri leta igranja Bundeslige (THW Kiel, Magdeburg, TuS N-Lübbecke) mu bo koristilo, zdaj je ključno, da v miru pričakajo nadaljevanje prvenstva, a do nadaljnjega se bodo pripravljali v okrnjeni zasedbi. Sedem danskih reprezentantov, ki so se zanesljivo uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, bo prispelo nekoliko kasneje, bo pa imel na voljo norveški trio, Blagotinška, Gotfridssona in še nekaj posameznikov, ki so predčasno sklenili z nastopanjem na rokometnem mundialu.

Tretja zasedba minule bundesligaške sezone meri na najvišja mesta med nemško elito, želijo pa si vidnega dosežka v evropski ligi, kjer je cilj zagotovo lovorika. Zahtevna naloga, kakršna Pajoviću, otroku Celja Pivovarne Laško, ugaja.