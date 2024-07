Zverev razžalostil britanske ljubitelje tenisa, Swiatek izpadla, Đoković naprej

Visokorasli Nemec Alexander Zverev je na osrednjem igrišču v All England Clubu razžalostil domače ljubitelje tenisa, ki bodo po slovesu zadnjega domačega teniškega igralca Camerona Norrieja v nadaljevanju turnirja svoje pesti stiskali za Harriet Dart in predvsem Emmo Raducanu, sicer zmagovalko odprtega prvenstva ZDA v New Yorku 2021, ki se je v petek po zmagi nad devetopostavljeno Grkinjo Mario Sakari s 6:2 in 6:3 prebila med 16.

Poleg Zvereva so v osmino finala napredovali tudi Američan Ben Shelton, Francoza Ugo Humbert in Giovanni Mpetshi Perricard, Španec Roberto Bautista-Agut ter Avstralec Alex De Minaur.