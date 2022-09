Ali bo Federer še zadnjič igral, bo znano tik pred zdajci

"Laverjev pokal prihodnji teden v Londonu bo moj zadnji turnir v okviru ATP. Seveda bom v prihodnje še igral tenis, ampak ne na turneji ali grand slamih," je minuli četrtek na Instagramu zapisal Roger Federer, ki je skupaj osvojil 103 turnirje in ima 20 zmag na turnirjih za grand slam, od tega osem v Wimbledonu, šest na OP Avstralije, pet na OP ZDA in eno na OP Francije. Ob tem ima tudi osem naslovov med dvojicami, med drugim zlato olimpijsko odličje iz leta 2008, leta 2014 je osvojil Davisov pokal, leta 2012 pa še srebrno olimpijsko odličje. Z vsemi temi dosežki se je pri mnogih v zgodovino zapisal kot najboljši igralec v zgodovini, v zadnjih letih pa so poškodbe ponagajale švicarskemu velemojstru, ki so ga tudi mnogi strokovnjaki označili za najboljšega, ker je imel takšen slog igre, da je na videz vse delovalo lahkotno.