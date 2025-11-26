Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Ali ima Kolesarska zveza Slovenije sploh (še) predsednika?

, 26. 11. 2025 06.54 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Matic Flajšman
Komentarji
3

Na Kolesarski zvezi Slovenije vre. Vodenje je še naprej v rokah Pavla Marđonovića, podpisnika pogodbe o gostiteljstvu evropskega prvenstva, a osnovna težava je, da je človeku, ki je pred dobrimi štirimi leti prevzel vodenje zveze, meseca junija potekel mandat. In skupščine še ni na vidiku.

Ko je meseca junija leta 2021 mesto predsednika Kolesarske zveze Slovenije zasedel Pavel Marđonović, je v kolesarskih krogih na slovenskem bilo naslednjih tednih moč poslušati le, koliko so njegovi predhodniki zapravili za pogostitev gostov (t.i. catering) na tekmi državnega prvenstva v Kopru. Šlo je za kronometer na katerem je bil najhitrejši Jan Tratnik in cestno dirko, ki je pripadla Mateju Mohoriču. Kasneje denimo nismo slišali ničesar na temo, koliko sponzorjev je nekdanje vodstvo z organizacijo dveh dirk na obali prepričalo, koliko jih je pristopilo k zgodbi, ki se ji ne more načuditi kolesarski svet. Neuradno, prepričali so tudi generalnega sponzorja krovne organizacije.

In v zgodbi, ki so jo pisali Tadej Pogačar, Primož Roglič in številni drugi je dišalo po zgodbi, ki jo bodo Sloveniji zavidale kolesarske velesile. Sponzorji so prepoznali potencial v kolesarstvu, uspehi na največjih tekmovanjih pa so predstavljali magnet za pokrovitelje, ki iščejo svoje mesto na zelenem dresu slovenske reprezentance. Svoje so preko fundacij dodali najboljši slovenski kolesarji, ki so obetavnim mojstrom vrtenja pedal omogočili prisotnost na najboljših dirkah za mlade selekcije, opremo, potrebno za dirkanje med elito in še in še.

Tadej Pogačar je na cestni dirki evropskega prvenstva osvojil naslov evropskega prvaka. Ga bo prihodnje leto branil v domovini? Gostiteljstvo je namreč podpisal človek, ki mu je potekel predsedniški mandat na čelu Kolesarske zveze Slovenije.
Tadej Pogačar je na cestni dirki evropskega prvenstva osvojil naslov evropskega prvaka. Ga bo prihodnje leto branil v domovini? Gostiteljstvo je namreč podpisal človek, ki mu je potekel predsedniški mandat na čelu Kolesarske zveze Slovenije. FOTO: Profimedia

Ko se je zdelo, da je Kolesarska zveza Slovenije dosegla organizacijsko raven najvidnejših slovenskih športnih zvez, so sledili naslednji izjemni koraki. Kolesarska zveza Slovenije si je zagotovila organizacijo naslednjega evropskega prvenstva. "Zelo sem vesel in ponosen, da nam je uspelo v Slovenijo pripeljati Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Iskrena hvala ministru Hanu, Vladi Republike Slovenije in seveda Evropski kolesarski zvezi za podporo in zaupanje pri organizaciji. Slovenija bo imela priložnost spremljati zelo napete in odlične dirke najboljših kolesark in kolesarjev na svetu. Med najboljšimi dvajsetimi člani in mlajšimi člani sta trenutno namreč le po en kolesar, ki ne prihaja iz Evrope, saj večina prihaja iz Evrope. Seveda pa sem zelo vesel, da bomo na slovenskih cestah lahko videli naše najboljše kolesarke in kolesarje v zelenih državnih dresih. To prvenstvo je priznanje in zahvala vsem delavcem v kolesarstvu, ki že več kot stoletje soustvarjajo zgodbo slovenskega kolesarstv in hkrati navdih mladim generacijam." Izjava pod katero se je podpisal predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović.

Predsednik, ki ni več predsednik

A sanjski scenarij, da Slovenija v svetu kolesarstva ne bo znana le kot dežela izjemnih kolesarjev, uspešnega projekta imenovanega Dirka po Sloveniji, ima veliko črno piko. Pogodba o gostiteljstvu evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Sloveniji sta podpisala predsednik Evropske kolesarske zveze (UEC) ) Enrico Della Cassa in predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović. Slednjemu je junija potekel štiriletni mandat predsednika. Skupščina naj bi bila na sporedu 30. novembra, a še ni sklicana.

Tudi na zadnji novinarski konferenci, po vrnitvi svetovnih prvakinj v gorskem kolesarstvu, je Marđonović na novinarski konferenci nastopal kot predsednik zveze, čeprav mu je mandat potekel že junija.
Tudi na zadnji novinarski konferenci, po vrnitvi svetovnih prvakinj v gorskem kolesarstvu, je Marđonović na novinarski konferenci nastopal kot predsednik zveze, čeprav mu je mandat potekel že junija. FOTO: Damjan Žibert

"Kolesarska zveza Slovenije želi ob vprašanjih, ki so se pojavili v medijih, o poteku volilne skupščine in volilnega postopka pojasniti, da je bila volilna skupščina leta 2021 prestavljena z januarja na konec junija. To se je v praksi izkazalo kot neprimeren čas za izvedbo volitev, saj takrat poteka osrednji del tekmovalne sezone. Prav zato je na redni skupščini za leto 2024 eden izmed podpredsednikov Kolesarske zveze Slovenije predlagal, da se volitve v prihodnje izvedejo po koncu sezone, najkasneje do 30. novembra. Delegati so sklep z veliko večino potrdili, res pa ni bilo nobenega sklepa o zastopanju KZS v vmesnem obdobju," za 24ur.com odgovarja Marđonović.

Obenem imajo na zvezi, ki ne domuje več v Tivoliju, ampak modernih prostorih na Dunajski, cilje modernizirati statut, dvigniti zgodbo še na višjo raven: "Letos se je zaradi več dejavnikov, od intenzivne tekmovalne sezone do predlogov za spremembo statuta ter zaveze, da članicam predstavimo pregledna in zaključena finančna poročila, izkazalo, da volilne skupščine do predvidenega roka ni bilo mogoče izpeljati v skladu s pričakovanji. Kolesarska zveza Slovenije je glede nadaljnjih postopkov v stiku z Upravno enoto Ljubljana, naslednji koraki pa bodo potekali skladno z zakonodajo in internimi akti zveze. Ne glede na to vse aktivnosti Kolesarske zveze Slovenije potekajo nemoteno, pregledno in v interesu slovenskega kolesarstva, jaz osebno sem še vedno vpisan v poslovnem registru kot zastopnik Kolesarske zveze Slovenije in vodim tekoče posle KZS. To vključuje tako redno delovanje organov zveze, kot tudi priprave na izvedbo evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, pripravo trajnostne strategije in aktivnosti, povezane z multiplikativnimi učinki prvenstva."

Preberi še Slovenija bo leta 2026 gostila evropsko kolesarsko prvenstvo

In pred kratkim je bil v Ljubljani Večer zvezd, dogodek na katerem je zbrane nagovarjal predsednik Kolesarske zveze Slovenije, ki to ni več oz. če smo natančni mu je junija potekel mandat. Skupščina še ni sklicana, na krovni organizaciji obljubljajo, da bo v najkrajšem možnem času, v skladu s predpisi. Ampak, kdo jo bo sklical? Zanesljivo ne predsednik, saj ima krovna organizacija v tem trenutku, zgolj nezakonitega zastopnika.

kolesarstvo predsednik pavel marđonović potekel mandat
Naslednji članek

Prejemnica sedmih olimpijskih kolajn suspendirana zaradi kršitve protidopinških pravil

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odlekiran
26. 11. 2025 08.23
+1
Lahko je s polno ritjo s..t. Era Rogle in Pogija je zlata era. In kjer je denar so same svinjarije. Po navadi so ići zraven. Afero pa je zvohal edini novinar pri nas: Požar.
ODGOVORI
1 0
Frzenk
26. 11. 2025 08.22
prosim malo več denarja v manjše klube.....da ne bomo životarli.....
ODGOVORI
0 0
Sil Ka 1
26. 11. 2025 08.00
+4
Slovenca pa "gotovo" nimamo nobenega, ki bi bil sposoben voditi slovensko kolesarsko zvezo.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363