Ali ima Kolesarska zveza Slovenije sploh (še) predsednika?

Na Kolesarski zvezi Slovenije vre. Vodenje je še naprej v rokah Pavla Marđonovića, podpisnika pogodbe o gostiteljstvu evropskega prvenstva, a osnovna težava je, da je človeku, ki je pred dobrimi štirimi leti prevzel vodenje zveze, meseca junija potekel mandat. In skupščine še ni na vidiku.

Ko je meseca junija leta 2021 mesto predsednika Kolesarske zveze Slovenije zasedel Pavel Marđonović, je v kolesarskih krogih na slovenskem bilo naslednjih tednih moč poslušati le, koliko so njegovi predhodniki zapravili za pogostitev gostov (t.i. catering) na tekmi državnega prvenstva v Kopru. Šlo je za kronometer na katerem je bil najhitrejši Jan Tratnik in cestno dirko, ki je pripadla Mateju Mohoriču. Kasneje denimo nismo slišali ničesar na temo, koliko sponzorjev je nekdanje vodstvo z organizacijo dveh dirk na obali prepričalo, koliko jih je pristopilo k zgodbi, ki se ji ne more načuditi kolesarski svet. Neuradno, prepričali so tudi generalnega sponzorja krovne organizacije. In v zgodbi, ki so jo pisali Tadej Pogačar, Primož Roglič in številni drugi je dišalo po zgodbi, ki jo bodo Sloveniji zavidale kolesarske velesile. Sponzorji so prepoznali potencial v kolesarstvu, uspehi na največjih tekmovanjih pa so predstavljali magnet za pokrovitelje, ki iščejo svoje mesto na zelenem dresu slovenske reprezentance. Svoje so preko fundacij dodali najboljši slovenski kolesarji, ki so obetavnim mojstrom vrtenja pedal omogočili prisotnost na najboljših dirkah za mlade selekcije, opremo, potrebno za dirkanje med elito in še in še.

Tadej Pogačar je na cestni dirki evropskega prvenstva osvojil naslov evropskega prvaka. Ga bo prihodnje leto branil v domovini? Gostiteljstvo je namreč podpisal človek, ki mu je potekel predsedniški mandat na čelu Kolesarske zveze Slovenije. FOTO: Profimedia icon-expand

Ko se je zdelo, da je Kolesarska zveza Slovenije dosegla organizacijsko raven najvidnejših slovenskih športnih zvez, so sledili naslednji izjemni koraki. Kolesarska zveza Slovenije si je zagotovila organizacijo naslednjega evropskega prvenstva. "Zelo sem vesel in ponosen, da nam je uspelo v Slovenijo pripeljati Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Iskrena hvala ministru Hanu, Vladi Republike Slovenije in seveda Evropski kolesarski zvezi za podporo in zaupanje pri organizaciji. Slovenija bo imela priložnost spremljati zelo napete in odlične dirke najboljših kolesark in kolesarjev na svetu. Med najboljšimi dvajsetimi člani in mlajšimi člani sta trenutno namreč le po en kolesar, ki ne prihaja iz Evrope, saj večina prihaja iz Evrope. Seveda pa sem zelo vesel, da bomo na slovenskih cestah lahko videli naše najboljše kolesarke in kolesarje v zelenih državnih dresih. To prvenstvo je priznanje in zahvala vsem delavcem v kolesarstvu, ki že več kot stoletje soustvarjajo zgodbo slovenskega kolesarstv in hkrati navdih mladim generacijam." Izjava pod katero se je podpisal predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović.

Predsednik, ki ni več predsednik

A sanjski scenarij, da Slovenija v svetu kolesarstva ne bo znana le kot dežela izjemnih kolesarjev, uspešnega projekta imenovanega Dirka po Sloveniji, ima veliko črno piko. Pogodba o gostiteljstvu evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Sloveniji sta podpisala predsednik Evropske kolesarske zveze (UEC) ) Enrico Della Cassa in predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović. Slednjemu je junija potekel štiriletni mandat predsednika. Skupščina naj bi bila na sporedu 30. novembra, a še ni sklicana.

Tudi na zadnji novinarski konferenci, po vrnitvi svetovnih prvakinj v gorskem kolesarstvu, je Marđonović na novinarski konferenci nastopal kot predsednik zveze, čeprav mu je mandat potekel že junija. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Kolesarska zveza Slovenije želi ob vprašanjih, ki so se pojavili v medijih, o poteku volilne skupščine in volilnega postopka pojasniti, da je bila volilna skupščina leta 2021 prestavljena z januarja na konec junija. To se je v praksi izkazalo kot neprimeren čas za izvedbo volitev, saj takrat poteka osrednji del tekmovalne sezone. Prav zato je na redni skupščini za leto 2024 eden izmed podpredsednikov Kolesarske zveze Slovenije predlagal, da se volitve v prihodnje izvedejo po koncu sezone, najkasneje do 30. novembra. Delegati so sklep z veliko večino potrdili, res pa ni bilo nobenega sklepa o zastopanju KZS v vmesnem obdobju," za 24ur.com odgovarja Marđonović. Obenem imajo na zvezi, ki ne domuje več v Tivoliju, ampak modernih prostorih na Dunajski, cilje modernizirati statut, dvigniti zgodbo še na višjo raven: "Letos se je zaradi več dejavnikov, od intenzivne tekmovalne sezone do predlogov za spremembo statuta ter zaveze, da članicam predstavimo pregledna in zaključena finančna poročila, izkazalo, da volilne skupščine do predvidenega roka ni bilo mogoče izpeljati v skladu s pričakovanji. Kolesarska zveza Slovenije je glede nadaljnjih postopkov v stiku z Upravno enoto Ljubljana, naslednji koraki pa bodo potekali skladno z zakonodajo in internimi akti zveze. Ne glede na to vse aktivnosti Kolesarske zveze Slovenije potekajo nemoteno, pregledno in v interesu slovenskega kolesarstva, jaz osebno sem še vedno vpisan v poslovnem registru kot zastopnik Kolesarske zveze Slovenije in vodim tekoče posle KZS. To vključuje tako redno delovanje organov zveze, kot tudi priprave na izvedbo evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, pripravo trajnostne strategije in aktivnosti, povezane z multiplikativnimi učinki prvenstva."