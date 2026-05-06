Ali svet resnično stoji na mladih?

Ljubljana, 06. 05. 2026 15.18 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
Matic Flajšman
Uroš Zorman

V Sloveniji se začenja razburljiv zaključek domačega prvenstva, na sceni bodo številni igralci, ki predstavljajo prihodnost slovenskega rokometa, a zaenkrat le na klubski ravni. V reprezentanci še ni prostora za njih.

Star pregovor pravi, da na mladih svet stoji oz. v športu prepogosto slišimo krilatico, da 'zadaj prihajajo mladi', pogosto doma vzgojeni igralci. Rokomet, kot dolga leta najtrofejnejši slovenski kolektivni šport, pri tem ni izvzet. Začenja se najpomembnejši del domače rokometne sezone, polfinalna obračuna med branilci naslova, igralci ljubljanskega Slovana in trebanjskim Trimom, na drugi strani bo na delu pokalni prvak Celje Pivovarna Laško in Slovenj Gradec.

Vse razen naslova državnih prvakov Slovana, kjer snujejo velike zgodbe za prihodnost, igranje elitne Lige prvakov in še več, bi bilo popolno presenečenje, a trebanjski Trimo jim je zanesljivo sposoben prekrižati načrte, utegne se zgoditi, da bi odločitev o napredovanju padla šele po 3. tekmi. Slovenski prvaki so tudi najizkušenješa zasedba polfinala, saj je povprečna starost moštva 27,6 let, za nameček imajo na klopi še Uroša Zormana, ki je najboljše posameznike tekmeca imel priložnost bolj detaljno spoznati skozi reprezentančne akcije, ki ve, kako se osvaja lovorike tudi med evropsko elito.

V Trebnjem imajo izjemnega posameznika v mladem Jaki Soršaku.
FOTO: Trimo Trebnje

Na drugi strani se bosta v savinjsko-koroškem dvoboju pomerili zasedbi Celja in Slovenj Gradca, moštvi, ki sta v letošnji sezoni odigrali dve izjemno napeti tekmi, obe sta se zaključili v zadnjih trenutkih, v Zlatorogu so minimalno zmago vknjižili pivovarji, na Koroškem je bil izid izenačen. Celjani so v povprečju leto dni mlajši od tekmeca, povprečna starost članskega moštva namreč znaša malo več, kot 23 let, na drugi strani je povprečna starost Slovenjegradčanov 25,6 let.

Ali so leta merilo?

O tem, kako zelo pomembna so leta igralcev je ta hip nemogoče oceniti, je pa dejstvo, da bomo lahko do konca sezone na delu videli veliko večino najboljših mladih slovenskih igralcev, s talentom evropskih razsežnosti Aljušem Anžičem na čelu. 18-letnikom, za katerega je pred dnevi trener udeleženca zaključnega turnirja Lige Evropa Flensburga Aleš Pajovič dejal, da se rokometna Evropa ne more načuditi, česa je pri tej mladosti sposoben. Žal zaradi poškodbe ne bo na delu še enega bisera Maia Marguča, bodo pa aktivni igralci, kot so Tjaž Štaleker (RK Slovenj Gradec), Jaka Soršak (Trimo Trebnje), Tarik Mlivić (Slovan) in mnogi drugi. Material za reprezentanco oz. osvežitev le te.

Celjani so v finalu pokala, na krilih mladih igralcev, presenetljivo osvojili prvo letošnjo lovoriko.
FOTO: Damjan Žibert

Na skorajšnji akciji kvalifikacij za 11. nastop slovenske izbrane vrste mnogih med njimi ne bo. Še posebej zanimivo je, da ne bo med njimi Anžiča, ki prihaja, kot se je izrazil nekdanji srbski selektor Boris Rojević, danes trener finalista pokala Evropske rokometne zveze: "Iz najbolj talentirane zasedbe Evrope." V Celju si z izborom reprezentantov ne belijo glave, po evropskem polfinalu (rokometna konferenčna liga) in pokalnem naslovu, so presegli pričakovanja mnogih, a dejstvo je, da se tu ne želijo zaustaviti. Kot tudi verjamejo, da je v izbrani vrsti prostor za najbolj obetavne.

Verjamejo, da bo v prihodnje drugače

"Reprezentanca mora hkrati služiti tudi dolgoročnim interesom slovenskega rokometa, kar pomeni pravočasno vključevanje najbolj obetavnih igralcev. S tem se krepi konkurenčnost reprezentance in slovenskega rokometa, pospešuje razvoj posameznikov ter ustvarja nova generacija nosilcev igre. V tem kontekstu vidimo prostor za še več odprtosti, svežine in poguma pri vključevanju igralcev, ki svojo pripravljenost potrjujejo na igrišču. Primeri rokometnih velesil, kot so Španija, Švedska, Nemčija. Norveška in Portugalska, kažejo, da je mogoče z načrtnim, premišljenim in postopnim vključevanjem mladih domačih igralcev hkrati ohranjati rezultat in graditi prihodnost reprezentance," je za 24ur.com povedala predsednica celjskega kluba Alenka Potočnik Anžič in dodala: "Slovenski rokomet je bil najmočnejši takrat, ko je imel zdravo konkurenco, jasno razvojno pot mladih igralcev in tesno povezanost med reprezentanco ter domačim klubskim okoljem. RK Celje Pivovarna Laško je pri tem že desetletja eden ključnih razvojnih stebrov slovenskega rokometa, kar potrjuje tudi vrsta igralcev, ki so iz našega okolja naredili preboj v največje evropske klube in reprezentanco. Naša klubska prioriteta ostaja ustvarjanje najboljših pogojev za napredek igralcev ter uspešno delovanje kluba. Slovenski reprezentanci iskreno želimo uspešne kvalifikacije in suvereno uvrstitev na svetovno prvenstvo."

Rokometaši Slovana branijo naslov slovenskih prvakov.
FOTO: Luka Kotnik

Morda se spremembe zgodijo že po koncu državnega prvenstva. Konec koncev bo mnoge med njimi lahko analiziral v sklopu priprav Slovana bodisi na polfinale bodisi na finale, ali tekmo za 3. mesto.

Kot leta 2015

Ob spremljanju trenutnega stanja v slovenski izbrani vrsti se spominjam dogodkov iz leta 2015, ko sta takrat na parketu čarala Miha Zarabec in Staš Skube. A takratni selektor Boris Denić zanju ni našel mesta v izbrani vrsti, s pojasnilom, da njun čas šele prihaja, čeprav ju v tistem trenutku v ligi, tudi Ligi prvakov, specialisti za obrambo, niso zlahka zaustavljali.

Ampak očitno v slovenskem rokometu več štejejo izkušnje, manj igralec presenečenja, ki bi lahko z nekaj potezami v obup spravil tekmeca. Jasno, tudi zaradi manjka izkušenj, naredil napako (pre)več.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
06. 05. 2026 16.24
Rokometno Zvezo tepe karma. Imeli so vse, potem pa kar preko twiterja vse zapravili. Zdej so pa obsojeni na vodenje tega šarlatana, ki ga v bistvu prebavljajo samo njegovi prijatelji, pa tisti, ki se še niso prodali v boljše klube.
