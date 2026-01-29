Naslovnica
Drugi športi

Ali Zorman dosega (avto)gole?

Malmö, 29. 01. 2026 12.19 pred 1 uro 6 min branja 16

Avtor:
Matic Flajšman
Bor Rozman in Uroš Zorman

Slovenska rokometna reprezentanca je prizorišče evropskega prvenstva zapustila z mešanimi občutki. Po izjemnem izkupičku v uvodnem delu turnirja, v nadaljevanju, niso več zmogli držati priključka z najboljšimi. S tistimi, ki so jih sposobni premagati.

Uroš Zorman je na EP s Slovenijo zabeležil štiri zmage in tri poraze.
Uroš Zorman je na EP s Slovenijo zabeležil štiri zmage in tri poraze.
FOTO: Profimedia

8. mesto slovenske rokometne reprezentance na evropskem prvenstvu je uspeh? Odvisno koga vprašate. Selektor Uroš Zorman je po vseh težavah s sestavo zasedbe, v ciljih pred začetkom tekmovanja v Oslu in Malmöju govoril o tem, da je cilj uvrstitev iz skupine. Na Norveškem je Slovenija pisala zgodovino, najprej z igranjem tekme na kateri je padel rekord po številu doseženih golov na eni tekmi evropskega prvenstva (41:40), dokler ta ni bil presežen nekaj dni kasneje ob snidenju Francije in Portugalske (46:38). 

Preberi še Kdaj bo RZS na ravni slovenskega rokometa?

Nadaljevala z zgodovinsko gledano, eno največjih vrnitev po visokem zaostanku proti Švici. Pokazala navdušujoč značaj, uprizorila epski povratek, nekaj o čemer bodo zagotovo v naslednjih tednih napisali odstavek v zgodovino evropskih prvenstev. Sledil je dvoboj s Ferskimi otoki, ki so ga slovenski reprezentanti igrali profesorsko, napredovali v drugi del z dvema točkama, imeli odprto pot tudi do polfinala.

Slovenija je bila vse do zadnje tekme EP v igri za polfinale.
Slovenija je bila vse do zadnje tekme EP v igri za polfinale.
FOTO: RZS

Ampak pred njimi so bili tekmeci, ki v rokometnem svetu nekaj štejejo (Švedska, Madžarska, Hrvaška, Islandija). In če selektor skupaj s sodelavci imel v prvem delu vse sestavine za zmagovalni recept, je drugi del tekmovanja razgalil vse težave Slovenije. Ko so tekmeci – tisti, ki danes razmišljajo, kako igrati polfinale, ki bodo na turnirju 5. oz. 6. – začeli rasti v igri, je Slovenija začela drseti v težave. 

Ne zaradi manjka kakovosti zasedbe, ampak zaradi dejstva, da so bili z energijo in kondicijo že na limitu. Uroš Zorman lahko da nasvet, kako odigrati, ampak ko igralcu 'gori lučka za rezervo', niti glava niti telo ne zmoreta več realizirati ideje. In Ljubljančan Zut lahko z besedami le še spodbuja, motivira, iztiska iz igralcev zadnje hlape moči, gola pa ne more doseči namesto njih. Morda pa je v samem načrtovanju zgodbe dosegel kakšen avtogol, ki se odraža na končnem rezultatu.

Preberi še Slovenija izgubila proti Islandiji, konec sanj o polfinalu

V selekcijo se ne bi vtikal! Zormana sem kot igralca spoznal takrat, ko je bil na ekstremno nizki točki kariere, pri Ademar Leonu sprt z Manolom Cadenasom, ko je pripotoval po evropskem prvenstvu in srebrni medalji v Celje in talent pod taktirko Mira Požuna, izjemnih soigralcev in nabito polnega, na novo odprtega Zlatoroga, Celje Pivovarno Laško vodil do zgodovinskega naslova zmagovalcev Lige prvakov. In se vrnil na rokometni zemljevid, kot eden najboljših organizatorjev igre na svetu. Ni prvi, ki mu je Celje rešilo kariero, brez dvoma jo je Aleksu Vlahu, razvijalo talent vratarja Miljana Vujovića in še koga. 

Aleks Vlah
Aleks Vlah
FOTO: Luka Kotnik

A kar bolj bode v oči, da je genialnost selektorja po evropskem prvenstvu zamegljena. Zasluži si vse pohvale za popolno transformacijo zunanje linije, odmik od rokometne ideje, da morajo biti zunanji igralci visoki, močni in skočni, po možnosti igrati obrambo in napad, saj je lahko menjava za hitrega tekmeca ključna za zmago.

Preberi še Junak velike islandske zmage z dvojno športno zgodovino

Postavil je to, kar bi moralo Slovenijo odlikovati že pred leti. Hitra zunanja linija, brez silne višine, ogromno teka, da bi reprezentante tekmeci po igrišču 'lovili z lasom'. Ampak, ko se odločiš za takšen korak, potem iščeš igralce, ki to zmorejo. In, ki lahko, tudi če samo za 10 minut, razbremenijo v napadu, morda tudi v obrambi, tiste, ki na klop sedej zgolj zaradi izključitve.

Pomlajevanje, ki to ni?

Zares mladih rokometašev Slovenija, natančneje stroka ni odpeljala na turnir. Torej tistih, ki veliko tečejo. Ki imajo tudi zato, ker jih tekmeci še niso uspeli spoznati, rešitev za 10, morda 15 minutno razbremenitev prvopostavljenega na igralni položaj. Najmlajši šteje 22 let, Tarik Mlivić, igral je malo. Tudi Tim Cokan je nekdo, ki bi pri 24ih moral imeti izdatnejšo minutažo. Edini od 'mladih' je 23-letni Andraž Makuc, ki je priložnost pograbil z obema rokama in jo izkoristil. 

Preberi še Še nevideno: Portugalec špijuniral norveški 'time-out' s 'tablico'

Športnik iz Rodika se je izstrelil med odkritja EP in zanimivo, ta isti Makuc čara že drugo sezono v celjskem dresu. Čara skupaj z 20-letnim desnim zunanjim Maijem Margučem, z organizatorjem igre, ki se preseli tudi na levega zunanjega Aljušem Anžičem. Konec koncev je to trio, ki se mu pridružuje Uroš Miličević, še nekdo, ki je že pri 26 letih in iz sezone v sezono napreduje. V obrambi in napadu. Kako bi se ti fantje odrezali skupaj z izjemnim Domnom Makucem in Blažem Jancem še nismo videli.

Aljuš Anžič
Aljuš Anžič
FOTO: RK Celje Pivovarna Laško Slavko Kolar

Igralci, ki so bili zagotovo spregledani. A to ni nujno krivda zgolj Zormana. Večja težava je, da gre za selektorja, ki je v prvi vrsti klubski trener. "330 dni na leto dela," je slikovito v intervjuju za 24ur.com povedal Branko Tamše. Predan je Slovanu, posledično nima časa za načrtovanje vsake malenkosti povezane z izbrano vrsto. 

Preberi še Je Slovenija na zadnjih dveh tekmah vse dobro za sabo pobrisala z repom? Ne!

Za razliko od štirih selektorjev, ki so misli preusmerili v pripravo reprezentanc na polfinalni dvoboj. Kar trije so Islandci, torej prihajajo iz manjše države, kot je Slovenija. In potem nastopi vprašanje – ali ima Slovenija denar za poklicnega selektorja? Odgovor poznate. Čeprav je rokomet med vsemi kolektivnimi športi, ki Slovenijo delajo prepoznavno v svetu, najcenejši. Cenejši od odbojke, košarke in nogometa ...

Svetla prihodnost

Manjkajoči Mitja Janc bi bil zagotovo nekdo, ki bi lahko zasedbi dodal veliko, tudi Vlah je pri Kielcah vsestranski posameznik, ki lahko v vsakem trenutku naredi razliko. A za model igre, ki ga je Zorman vzpostavil in si zasluži pohvalo, bo potreboval tudi zelo mlade igralce. Drznost na ravni Francije, ki je pred leti pri 17ih ponudila priložnost Nikoli Karabatiću, ali pa Španije, ko je Aleixa Gomeza opremila z dresom izbrane vrste. Tisto, kar Sloveniji manjka, da bi se približala polfinalu na največjih tekmovanjih. Nekaj, čemur so se Blaž Janc in druščina približali. A žal, v drugem delu, po tekmi z Madžarsko, so bili izpraznjeni. Kar pride do izraza v ključnih trenutkih dvoboja.

Mitja Janc
Mitja Janc
FOTO: Luka Kotnik

Dejstvo je, tudi razpored igranja dveh tekem v manj kot 24 urah je nekaj, kar reprezentanci, ki ima v rotaciji malo igralcev, predstavlja veliko težavo. In je tema za Rokometno zvezo Slovenije, njihove najvidnejše predstavnike, da se združi z večjimi zvezami in poda protest, da se kaj takšnega v prihodnje ne bo dogajalo. Izzivov je veliko, od polfinalnega nastopa na olimpijskih igrah, so šle stvari v smer, ki je ni nihče pričakoval. S slovesom prenekaterega člana strokovnega štaba in spremljevalnega osebja. 

Preberi še 'Je evropski rokomet dočakal eno bolj kontroverznih odločitev vseh časov?'

In čas je, da se pripravi strategijo za obdobje, ki sledi. Razdela temelj, torej, kaj reprezentanca potrebuje za rast v vseh pogledih. In spremlja delo vseh slovenskih klubov, saj tudi v Slovenj Gradcu, Velenju, Škofji Loki, Trebnjem in še kje, morda celo v drugi ligi, raste igralec, ki ga Slovenija potrebuje. Nujno, da bi lahko zarisala dolgoročno strategijo. Za vrhunske rezultate. In osmo mesto vrhunski dosežek ni. Je pa rezultat, ki se ga da nadgraditi.

rokomet slovenska reprezentanca uroš zorman evropsko prvenstvo

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
supergigi
29. 01. 2026 14.11
Hrvati so takoj, ko so zamenjali selektorja začeli dosegati uspehe. Da bi na Hrvaškem rekel, da je 8. mesto uspeh bi se mu še osli smejali lol.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
29. 01. 2026 14.01
Realno gledano s(m)o ob (pre)kratki rezervni klopi dosegli svoj optimum. Mogoče je zmanjkal edino švedski skalp za direktno uvrstitev na SP. Vsi ostali porazi pa niso bili noben bavbav.
Odgovori
0 0
Nikdar več
29. 01. 2026 13.40
Vedno si je (tudi v službi) najlaže zastaviti najnižje cilje. Moji delodajalci tega ne dopustili, saj tako sam kot oni vemo, da je višji cilj dosegljiv.. Samo potruditi se je treba (bolj) in najti rešitev.
Odgovori
+1
1 0
Drago 123
29. 01. 2026 13.38
Jaz bi poizkusil z brankom tamšetom in zadnji čas je pomladiti reprezentanco nekaterim se zahvalit in to je to
Odgovori
+1
1 0
Drago 123
29. 01. 2026 13.32
Ponavlja se nam že dolgo da v finišu zadnjih pet ali deset minut pademo in potem lovimo tekmeca delamo tehnične napake
Odgovori
0 0
Amor Fati
29. 01. 2026 13.30
Ni kriv on, ampak Herojski tim. Ko se je ustvaril ta klan znotraj reprezentance, je trpela cela reprezentanca.
Odgovori
0 0
simc167
29. 01. 2026 13.30
Super je glede na vse poškodbe. Me.pa moti da ne znajo igrati na postavljeno obrambo. Zmeraj silijo na črto in po sredini. Res nimamo nikogar, da se dvigne in sproži projektil? Ko ni obrambe nasujemo 40 komadov, ko je obramba pol majn. Bravo fantje!
Odgovori
+1
1 0
trtr
29. 01. 2026 13.28
Resne reprezentance že 10 let niso premagal, toliko golov kot so jih naši dobil na prazen gol, pa ne vem če je že kdo v zgodovini rokometa.
Odgovori
+1
2 1
Panter 63
29. 01. 2026 13.50
Ti si en od tistih kateri je bil prepričan da je proti Hrvaški sigurna. Tvoj podcenjevalni komentar se še danes lahko vidi.
Odgovori
0 0
olafur
29. 01. 2026 13.25
Glede na to, da včasih pri igralcu več potegne enega igralca na center, da je na črti več prostora za prodor, je začel zadnje tekme igrati s sedmimi igralci v nspadu in dvema pivotima in tako popolnoma onemogočil prodore zunanjim igralcem, to je bilo za mene bedarija.
Odgovori
0 0
palinko74
29. 01. 2026 13.11
dobro je
Odgovori
0 0
Gobert Rolob
29. 01. 2026 13.02
Lahko bi bilo bolje ampak tudi to je dobro. Osmo mesto med vsemi evropskimi državami je tudi nekaj.
Odgovori
+8
9 1
boslo
29. 01. 2026 13.14
+++
Odgovori
0 0
bibaleze
