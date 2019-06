Peter Kauzer za pet stotnik ob peto zmago v Tacnu

Peti iz polfinala Peter Kauzer, ki je na savskih brzicah sicer slavil že štirikrat, je po dobrem srednjem in spodnjem delu nadoknadil nekaj zaostanka iz zgornjega dela, na koncu pa s čisto vožnjo brez dotika za zgolj pet stotnik zaostal za takrat vodilnim in končnim zmagovalcem, Italijanom Giovannijem de Gennarom. Tretji je bil ČehJiri Prskavecz 1,87 sekunde zaostanka. Martinu Srabotniku, devetemu iz polfinala, se nastop v finalu ni posrečil, saj je izpustil dvoje vrat, skupno pa si nabral 106 kazenskih sekund in pristal na repu finalistov. Že v polfinalu je na 21. mestu obstalNiko Testen. V finalu kanuistk je pred tem Alja Kozorog dosegla četrto mesto, kar je ena najboljših slovenskih uvrstitev v tej disciplini doslej. Njen uspeh je s sedmim mestom dopolnila Eva Alina Hočevar. Kljub štirim kazenskim sekundam je zmagala Avstralka Jessica Fox, ki je za 1,16 sekunde prehitela Avstrijko Viktorio Wolffhardtin za 7,63 sekunde Američanko Evy Leibfarth. Kozorogova, v polfinalu sedma, je ob dveh dotikih na četrtem mestu zaostala 9,49 sekunde, Hočevarjeva, v polfinalu šesta, pa prav tako ob dveh dotikih 22,07 sekunde. Že v soboto sta domače navijače razveselila kanuist Anže Berčič in kajakašica Eva Terčelj, ki sta bila druga. Terčeljeva je brez dotika zaostala le za ItalijankoStefanie Horn, ki je slavila z 0,26 sekunde prednosti. Tretja je bila Ukrajinka Viktorija Us, ki je z enim dotikom zaostala 0,91 sekunde. V polfinalu pa sta obstali Eva Alina Hočevar, ki je bila brez dotika 25., in Ajda Novak, ki je bila z dvema dotikoma 13. Berčič je med kanuisti v finalu osvojil drugo mesto. Zmagal je Italijan Roberto Colazingari, ki je s časom 87,48 sekunde Berčiča premagal dobre 1,3 sekunde, SlovakaAlexandra Slafkovskyjapa za dobri dve.