Alja Varagić: Tudi z Norvežankami se lahko enakovredno kosamo

Četa črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića so v drugi del turnirja v Trondheimu vstopile s (pričakovano) zmago nad Južno Korejo, že jutri (petek) pa jih čaka obračun z branilkami naslova Norvežankami, ki po mnenju mnogih spadajo v najožji krog favoritinj za vnovično končno slavje. "Na svetovnem prvenstvu tako ali tako ni slabih nasprotnic. Tudi na tekmi z Južno Korejo smo videle, da, če se le za trenutek preveč sprostiš, si takoj kaznovan. Je pa treba priznati, da smo več kot 55 minut tekme popolnoma nadzirale potek dogodkov na igrišču. Ta ekipa je še enkrat več pokazala, da je zelo homogena in kakovostna," je po tretji zmagi na letošnjem SP dejala ena izmed nosilk igre v slovenski vrsti Alja Varagić , ki je bila proglašena tudi za najboljšo igralko dvoboja.

Slovenska ženska izbrana vrsta nadaljuje s prepričljivimi predstavami na letošnjem rokometnem mundialu na severu Evrope, kjer so v dozdajšnjem delu tekmovanja po pravem boju položile orožje le pred aktualnimi olimpijskimi prvakinjami Francozinjami.

Članica ljubljanskega Krima Mercatorja je prepričana, da bodo naša dekleta tudi v obračunu z aktualnimi svetovnimi prvakinjami zelo drago prodala svojo kožo. "Menim, da se lahko enakovredno kosamo tudi z Norvežko. Nenazadnje smo to pokazale pred letom dni na domačem evropskem prvenstvu, ko nam je le malo zmanjkalo, da pridemo do velikega presenečenja. Sicer pa je že tekma s Francijo v prvem delu SP-ja potrdila, da je razlika med nami in najboljšimi reprezentancami na svetu iz leta v leto vse manjša," je prepričana Varagićeva, ki je proti zasedbi Južne Koreje dosegla sedem zadetkov.

"Če bomo zmanjšale število napak v napadu, bomo zelo trd oreh vsakomur. Osebno imam zelo dober občutek za to prvenstvo. Zelo sem ponosna na opravljeno do zdaj, a še nismo rekle zadnje besede. Naši cilji so namreč že nekaj časa jasni," je še pristavila 32-letna slovenska reprezentantka.