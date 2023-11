Alja Varagić: Že pred sezono smo vedele, da bodo vzponi in padci

Rokometašice Krima Mercatorja bodo pred reprezentančnim premorom odpotovale v Francijo, kjer jih v nedeljo v elitni Ligi prvakinj čaka tekma z Metzem. Prav ta ekipa je bila njihov prejšnji tekmec v sedmem krogu skupinskega dela 12. novembra v Ljubljani in zmagala z 28:22.

Ljubljanska ekipa je proti 25-kratnim prvakinjam iz Francije doživela tretji poraz v skupini B po danskem Ikastu in romunskem Rapidu iz Bukarešte in je četrta v skupni B. "Pozicijska obramba je bila na prejšnji tekmi odlična, 28 golov, ki smo jih dobili, je v dvoboju s tako močno ekipo odličen učinek. Imeli smo zelo slab izkoristek v napadu, veliko napak je bilo. Želim zadržati to pozicijsko obrambo s prve tekme tudi na drugi že od začetka, izboljšati vračanje v obrambo, da bi imeli boljše vodenje in večji učinek v napadu. Pričakovali smo zelo hitro igro Metza, vračanje v obrambo je odločilo prejšnji dvoboj, 14 golov smo dobili zaradi tega, ostalo zaradi tehničnih napak. Te igralke Krima so že zmagale v Metzu in lahko to tudi ponovijo," je po treningu Krima povedal trener Dragan Adžić.

icon-expand Izkušeno levo krilo Krima Mercatorja Tamara Mavsar ima nekaj zdravstvenih težav v zadnjih dneh. FOTO: Aljoša Kravanja

Že uvodoma je predstavil ne tako spodbuden zdravstveni karton Ljubljančank. "Tamara Mavsar je bila bolna na dan prve tekme z Metzom in še vedno ni z nami, Tanja Brnović in Tjaša Stanko trenirata te dni, danes pa je manjkala Aleksandra Rosiak in upam, da bo tudi Tamara trenirala z nami jutri in tudi potovala v Francijo." Krimovke so na prejšnji tekmi z Metzem igrale brez že nekaj časa poškodovane ruske srednje zunanje igralke Darie Dmitrieve, na katero v Krimu računajo šele po reprezentančnem premoru. Najbolj učinkovita v napadu na prvi tekmi proti francoski zasedbi je bila Tjaša Stanko s petimi goli, Betchaidelle Ngombele je dosegla štiri zadetke.

icon-expand Izkušena članica krimovk Alja Varagić verjame, da se lahko ljubljanske rokometašice iz zahtevnega gostovanja pri Metzu vrnejo s pozitivnim rezultatom. FOTO: Aljoša Kravanja

"Že pred sezono smo vedeli, da bo zahtevna, imamo težko skupino in vedeli smo, da bodo vzponi in padci. Delati moramo naprej, izboljšati našo igro in zagotovo bo potem znova bolje. Rezerve imamo v vseh fazah igre, izboljšati pa moramo vračanje v obrambo v nedeljo proti verjetno najhitrejši ekipi lige. Vzdušje v naši zasedbi je odlično, pozitivno smo naravnani, le prva dva dni nas je poraz z Metzem nekoliko držal nazaj," pa si je zaželela Alja Varagić. Desna zunanja igralka je na prejšnji tekmi z Metzem dosegla dva gola. Upa na dober izid na drugi tekmi, "kar bi se potem lahko preneslo tudi na reprezentanco". To bo namreč zadnja tekma Krimovk pred poldrugim mesecem premora zaradi svetovnega prvenstva na Norveškem, Danskem in Švedskem.

"Ta premor bo Krimu kot klubu prišel zelo prav. Seveda pa je potrebno tudi na SP, nenazadnje gre tja kar nekaj igralk Krima, dobro opraviti naše delo in ohraniti kar najboljšo zdravstveno sliko. Želimo pa presekati sedanje stanje, da bi izšli tudi iz zdravstvene krize Krima, ki vpliva tudi na naše rezultate. A smo se na to že nekoliko prilagodili. Upam, da se bomo po SP vrnili v zmagoviti niz, mogoče pa se to zgodi že v Metzu," si je zaželel Adžić, tudi slovenski selektor. Ljubljanska ekipa je po prepričljivem uvodu in treh zmagah proti poljskemu Lubinu, danskemu Esbjergu in madžarskemu Ferencvarosu na zadnjih štirih tekmah osvojila točko proti norveškemu Kristiansandu, v obračunih proti danskemu Ikastu in romunskemu Rapidu iz Bukarešte ter Metzom pa je ostala brez njih.

Po sedmih krogih je Krim s sedmimi točkami na četrtem mestu v skupini B. V vodstvu je Esbjerg z 12 točkami, Ikast in Metz sta zbrala po deset, Rapid Bukarešta ima tako kot Krim sedem, Vipers Kristiansand in Ferencvaros po pet, Lubin pa je brez točk.