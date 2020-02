Najizkušenejša Krimovka pred gostovanjem v Črni gori: Med ekipama ni skrivnosti

Rokometašice Krima Mercatorja so drugi del Lige prvakinj začele z dvema porazoma. Po romunski Valcei (16:31) in francoskemu Brestu (25:29) pa v tretjem krogu odhajajo v Črno goro, kjer jih čaka še ena zahtevna preizkušnja proti Budućnosti. Močno orožje Ljubljančank bo tudi izkušena Alja Varagić, ki se je uspešno vrnila po hujši poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila tudi svetovno prvenstvo. "Ponosna sem na ekipo, saj smo trenirale novo različico obrambe. Zdi se mi, da je to svetla točka ekipe. Vesela sem, da sem se lahko vrnila in pomagala ekipi. Upam, da bo šlo v naslednjih tednih vse le še navzgor," je za uradno spletno stran povedala izkušena Celjanka, ki v Podgorici pričakuje zahtevno tekmo. Vloga favoritinj je na strani gostiteljic. "Vsi vemo, da je to vrhunska ekipa. Z njimi smo odigrali že veliko tekem tudi v regionalni ligi. Mislim, da se bomo dobro pripravile na njih. Zelo dobro jih poznamo. Tako kot mi njih, tako tudi oni poznajo nas. Tekma bo naporna, do nje pa moramo narediti pravo taktiko in vaditi novo različico obrambe. Kljub vsem poškodbam bomo dekleta dala vse od sebe in skušala iz tekme iztržiti največ, kar lahko," je zaključila 29-letna rokometašica Krima Mercatorja, ki bo glavno orožje Ljubljančank na poti do morebitnega presenečenja.

V skupini 2, kjer nastopajo Krimovke, sta v najboljšem položaju Györ in Brest z enajstimi točkami, Budućnost jih je zbrala šest, vse močnejša Valcea štiri, Sävehof in Krim Mercator pa sta na dnu s po dvema točkama. V četrtfinale napredujejo štiri najboljše ekipe iz obeh skupin.