Bedene v finalu Metza klonil proti Tsongaju

Igralca sta se pomerila drugič v karieri, in tako kot leta 2013 na Odprtem prvenstvu Francije je bil boljši Jo-Wilfried Tsonga . Ta je dosegel že svojo 18. zmago v karieri in drugo letos po uspehu v Montpellieru. Metz pa ostaja med njegovimi najbolj priljubljenimi igrišči, saj je tukaj zmagal že četrtič.

V današnjem finalu sta tekmovalca pokazala zanesljiv servis in uvodna niza je odločila šele podaljšana igra. V tretjem pa je Francoz povedel s 3:0 in prednost zanesljivo obdržal do konca. V sami končnici je bil Bedene daleč od preobrata, posebej po tem, ko si je začel masirati očitno načeto desno ramo.

V zadnjem nizu se je napovedovala mala katastrofa Bedeneta, ki je izgubil svoj servis, Tsonga pa je imel ob vodstvu s 3:0 tudi dve žogici za drugi odvzem servisa, a se je najboljši slovenski igralec zbral in dobil prvo igro v tem delu. Tsonga nato z zanesljivo igro ni dopustil preobrata.

"V tem tednu sem le dvakrat izgubil svoj servis in verjetno je to teden v karieri, v katerem sem najbolje serviral. Imel sem svojo priložnost. Imel sem vodstvo s 4:3 in žogico za break. Takrat je dobro serviral, sam sem izbral napačno stran, a bil sem blizu in lahko bi se izšlo tudi drugače. Seveda sem zdaj razočaran. Želel sem zmagati, a vesel sem prikazanega v celem tednu,"je po dvoboju za spletno stran ATP povedal Bedene.

Ljubljančan je bil v Metzu v uvodnem krogu boljši od Francoza Rayaneja Roumaneja s 6:4 in 6:4, v drugem je premagal sedmopostavljenega domačega igralca Gillesa Simona s 7:6 (9) in 6:2, v četrtfinalu pa je izločil Španca Pabla Carrena Busto s 6:4 in 7:5. V polfinalu je v napetem obračunu ugnal še tretjega nosilca, domačina Benoita Paireja s 4:6, 6:1 in 6:2.