Slovo Bedeneta in Juvanove v tretjem krogu Wimbledona

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je nastope na tretjem letošnjem turnirju za grand slam v Wimbledonu sklenil v tretjem krogu. Po uri in 47 minutah igre je moral priznati premoč devetemu igralcu na svetu, Italijanu Matteu Berrettiniju, ki je zmagal s 6:4, 6:4 in 6:4. Po Bedenetu se je v tretjem krogu grand slam teniškega turnirja v Wimbledonu poslovila tudi Kaja Juvan. Dvajsetletna Ljubljančanka ni bila kos tri leta mlajši Američanki Cori Gauff, ki je zmagala s 6:3 in 6:3.

Aljaž Bedene je nudil dober odpor, a je Matteo Berrettini pokazal, zakaj sodi med najboljše na svetu. To je bil peti nastop Ljubljančana v tretjem krogu največjih turnirjev; po dvakrat je dva tekmeca premagal na Rolandu Garrosu in Wimbledonu, enkrat pa na US Opnu. Aljaž Bedene je v prvem krogu s 6:4, 6:4, 6:0 premagal Francoza Corentina Mouteta, v drugem pa s 6:1, 6:0, 6:2 Japonca Jošihita Nišioko. Z uvrstitvijo v tretji krog je Kaja Juvan izenačila najboljši dosežek na turnirjih za grand slam oziroma se drugič letos po Melbournu prebila med 32 najboljših igralk. Juvanova je v prvem krogu izločila deveto nosilko Belindo Bencic iz Švice (6:3, 6:3), v drugem pa je bila boljša od Francozinje Clare Burel (6:3, 6:4).