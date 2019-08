Aljaž Bedene v Portorožu do šestanjstega naslova na turnirjih serije challenger

Najboljši slovenski tenisač Aljaž Bedene je upravičil vlogo prvega favorita in osvojil challenger v Portorožu. V finalu je v uri in 38 minutah premagal Viktorja Durasovića iz Norveške s 7:5 in 6:3.

Za 30-letnega Ljubljančana je to šestnajsti naslov na turnirjih serije challenger, uspeh v finalu pa njegova petindvajseta zaporedna zmaga na turnirjih tega ranga. Bedene je osvojil zadnjih pet turnirjih challenger, ki se jih je udeležil, se pravi, da ni izgubil dvoboja na challengerjih že od marca 2017. V tem času je osvojil challengerje v Irvingu v ZDA, Sophii Antipolis v Franciji, Barletti v Italiji in francoskem Orleansu lani oktobra. Aljaž Bedene je tretji slovenski zmagovalec v Portorožu. Pridružil se je Gregi Žemlji (2013) in Blažu Kavčiču (2014) oziroma kasnejšim zmagovalcem - Italijanu Luci Vanniju, Nemcu Florianu Mayerju, Ukrajincu Sergeju Stahovskemu in Francozu Constantu Lestiennu. Bedene je za zmago prejel 6190 evrov in 80 točk ATP, ki ga bodo na ponedeljkovi lestvice popeljale med prvih osemdeset igralcev igralcev na svetu.