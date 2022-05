Aljaž Bedene z veliko zmago v tretji krog, kjer ga najbrž čaka Nole

Urugvajec je sicer prvi niz začel odlično in ga tudi prepričljivo (6:4) dobil. Nato pa je 195. igralec sveta Aljaž Bedene prepričljivo odgovoril na vsa vprašanja Pabla Cuevasa , ki je na lestvici ATP skoraj 50 mest bolje uvrščen in naslednje tri nize dobil 6:4. 7:6 (7:5), 6:4.

Bedene je po več kot treh urah izenačenega dvoboja napredoval v naslednji krog Pariza, potem ko je po slabšem začetku premagal tekmeca, ki je na lestvici ATP skoraj 50 mest bolje uvrščen. Slovenec se letos tudi po daljši odsotnosti vrača na teniška igrišča, zato je njegov uspeh v Parizu toliko bolj Impresiven.

Odločilen je bil tretji niz, ko je Bedene izenačil na 4:4 in povedel s 6:5, potem pa v podaljšani igri slavil in si pripravil dobro izhodišče za zmago.

To je nato dosegel v tretjem nizu, ko vodstva s 4:2 in 5:3 ni izpustil iz rok. Cuevas je še znižal na 4:5, a je potem slovenski igralec dobil igro na svoj servis in po treh urah in 14 minutah napredoval v tretji krog Pariza.