Bedene po hudem boju priznal premoč vzhajajočemu zvezdniku

Kanadski najstnik Felix Auger-Aliassime je za zmago nad Aljažem Bedenetom potreboval uro in 53 minut, potem ko je tridesetletni Bedene v drugem največjem nizozemskem mestu dosegel dve odmevni zmagi. Trenutno 52. igralec na lestvici ATP je najprej v uvodnem krogu premagal Francoza Benoita Paireja, sicer 19. igralca na lestvici ATP, s 6:2 in 6:4, v drugem pa je izločil še šestega igralca na svetu in drugega nosilca tukajšnjega turnirja, Grka Stefanosa Cicipasa, s 7:5 in 6:4.

V petkovem četrtfinalnem obračunu proti enajst let mlajšemu tekmecu iz Kanade se mu ni izšlo. V prvem nizu je Bedene "usodno napako" naredil v deseti igri, ko je pri zaostanku s 4:5 izgubil svoj servis. Auger-Aliassime je po 47 minutah prvi niz dobil s 6:4, Kanadčan pa je nato še bolje odprl drugi niz. Že v drugi igri je odvzel začetni udarec slovenskemu tekmecu na nasprotni strani mreže in povedel s 3:0. A Bedene ni vrgel puške v koruzo, v peti igri je tudi on odvzel servis tekmecu in znižal na 2:3, naslednjo igro pa gladko dobil in izenačil na 3:3.

Peti neuspeh v petem finalu

Odločitev o zmagovalcu je padla šele v podaljšani igri. V njej je sprva bolje kazalo Bedenetu, ki je povedel s 4:2, po hudem boju in številnih izmenjavah udarcev ‒ pri šesti točki sta tekmeca to storila kar 29-krat ‒ pa je bilo več preudarnosti in kanček sreče na strani temnopoltega kanadskega igralca, ki je drugi niz dobil po 66 minutah. Nasprotnik trenutno 21. igralca na svetu iz Kanade bo v sobotnem polfinalu Španec Pablo Carreno-Busta, ki je bil v petkovem prvem četrtfinalnem obračunu v maratonskem dvoboju boljši od Italijana Jannika Sinnerjas 7:5, 3:6 in 7:6 (6).

Bedene je v znanem nizozemskem pristaniškem mestu po dveh velikih skalpih zapustil lep umetniški vtis, tudi tokrat pa ostal brez turnirske zmage na turnirjih serije ATP. Doslej se je že štirikrat prebil v veliki finale: v Čenaju 2013 je bil od njega boljši Švicar Stan Wawrinka, v Budimpešti 2017 Francoz Lucas Pouille, v Buenos Airesu 2018 Avstrijec Dominic Thiem, lani v Metzu pa še Francoz Jo-Wilfried Tsonga.

Izidi, ATP, 2020 ABN AMRO Rotterdam (2.013.855 evrov):

- četrtfinale:

Felix Auger-Aliassime (Kan) ‒ Aljaž Bedene (Slo) 6:4, 7:6 (6);

Pablo Carreno Busta (Špa) ‒ Jannik Sinner (Ita) 7:5, 3:6, 7:6 (6);

Sankt Peterburg, WTA (782.900 dolarjev/722.589 evrov):

- četrtfinale:

Maria Sakkari (Grč/6) ‒ Belinda Bencic (Švi/1) 2:6, 6:4, 6:3;

Jelena Ribakina (Kaz/8) ‒ Oceane Dodin (Fra) 6:7 (5), 7:5, 6:2;

Ekaterina Aleksandrova (Rus) ‒ Petra Kvitova (Češ/3) - predaja;

Hua Hin, WTA (250.000 dolarjev/230.741 evrov):

- četrtfinale:

Nao Hibino (Jap/8) ‒ Elina Svitolina (Ukr/1) 6:4, 6:2;

Leonie Küng (Švi) ‒ Čiang Vang (Kit/3) 7:5, 4:6, 6:4;

Patricia Tig (Rom) ‒ Saisai Ženg (Kit/4) 6:4, 6:2;

Magda Linette (Pol/5) ‒ Šiju Vang (Kit) 2:6, 6:3, 6:3.