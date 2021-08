Almeida do zmage v rumenem dresu, Mohorič drugi

Za Joaom Almeido je bila to druga zmaga na letošnji dirki po Poljski, do skupne zmage pa ga ločijo še tri etape. V petek karavano po današnji najbolj razgibani etapi čaka nekoliko lažje delo; prečkali bodo dva gorska prelaza druge in tretje kategorije in prekolesarili 173 kilometrov.

Tretje mesto v današnji etapi od Tarnowa do Bukovine (159,9 km) je zasedel Italijan Andrea Vendrame (AG2R Citroen).