Alonso in Vettel: Naslov prvaka bi si morala razdeliti oba

Še vedno se "krešejo" razprave, ali je bil razplet dirke v Abu Dabiju pošten za oba dirkača, ki sta bila kandidata v boju za naslov prvaka. A razpletlo se je, kot se je, tudi pritožbe Mercedesovega tabora niso pomagale. Pritožbi, s katerim so skušali spremeniti vrstni red dirke in s tem razplet sezone 2021, je vodstvo tekmovanja zavrnilo. Razplet ostaja takšen, kot je bil, ko so dirkači zapeljali skozi ciljno črto v Abu Dabiju, Max Verstappen je bil prvi in je osvojil naslov svetovnega prvaka v formuli 1, svojega prvega v karieri.

Največji osmoljenec seveda ostaja večkratni prvak, Britanec Lewis Hamilton, ki je lovil rekordni osmi naslov svetovnega prvaka. Ostaja pri sedmih, toliko, kot jih je osvojil tudi Michael Schumacher. Tudi število osvojenih točk na koncu sezone priča, kako izenačen je bil dvoboj. Po 22 dirkah sezone je Nizozemec zbral 395,5 točke, Britanec pa 387,5 točke.

Po dirki in razpletu sta se oglasila tudi dva nekdanja svetovna prvaka, Španec Fernando Alonso in Nemec Sebastian Vettel, oba z idejo, da bi si naslov razdelila oziroma zaslužila oba. "Za Maxa je to fantastičen dosežek, je prvak in bilo je le vprašanje časa, preden bi osvojil naslov. Mislim tudi, da je imel srečo, saj bi bil brez varnostnega avtomobila prvak Lewis. O tem se bo govorilo še dolgo časa, a če pogledamo celo sezono, bi lahko zmagal kateri koli od njiju. In mislim, še posebej letos, da če bi lahko razdelili pokal na dva dela, bi bilo to pravilno. Oba sta izjemna dirkača," je v izjavi za italijanski časnik Gazzetta dello Sport dejal nekdanji zmagovalec F1.