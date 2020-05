Alonso naj bi že podpisal predpogodbo z Renaultom

Tudi španski športni dnevnik MARCAje omenjal podobno informacijo, ki naj bi jo prejel od dobro obveščenega vira blizu ekipe. Fernando Alonsonaj bi pri Renaultu zamenjal Avstralca Daniela Ricciarda, ki odhaja k McLarnu. Ni še jasno, kdaj bosta Renault in Alonso podpisala končno pogodbo, uspešno sta sicer sodelovala že na začetku tisočletja, ko je Alonso v letih 2005 in 2006 osvojil svoja prva in do sedaj edina naslova prvaka v formuli 1. Omenjena naslova, Renault je v istih letih sicer osvojil tudi dve konstruktorski zvezdici, sta tudi edina v zgodovini francoske tovarne.

MARCA piše, da bi do podpisa pogodbe lahko prišlo šele po koncu sezone 2020, ker se zaradi trenutne situacije ekipe formule 1 osredotočajo le na letošnjo sezono. Ta se zaradi pandemije novega koronavirusa sploh še ni začela, pristojni upajo, da se bo sezona s prvo dirko za zaprtimi vrati začela 5. julija, ko je načrtovana VN Avstrije v Spielbergu.

Se je pa v težkem položaju znašel štirikratni prvak Nemec Sebastian Vettel. Ferrari naj namreč z njim ne bi podaljšal pogodbe, Nemec pa druge ponudbe še ni prejel, zato naj bi razmišljal celo o začasnem umiku iz F1, kot je to leta 2018 naredil 38-letni Alonso. Astrijec je v vmesnem času še vedno ostal povezan z motošportom, in sicer je tekmoval v seriji Indy 500, 24 ur Le Mans, zmagal pa je tudi na prestižni dirki 24 ur Daytone v ZDA. Nazadnje je nastopil tudi na reliju Dakar v Savdski Arabiji.