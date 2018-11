Alonso pred zadnjo dirko v formuli 1: Morda se vrnem kot predsednik Fie

'Formula 1 je nad vsemi' "Tu sem bil 18 let in to mi bo ostalo za vedno. Priprave, disciplina na vseh področjih ekipe, zdaj pa, ko nastopam tudi v drugih tekmovanjih, šele vidiš, da je formula 1 nad vsemi,"dodaja Alonso, ki je za najboljšo dirko v karieri izbral tisto v Valencii leta 2012.

"V tem trenutku je to zame le še ena velika nagrada. Ravno sem se vrnil z Japonske, predvidevam pa, da bo v nedeljo precej drugače," je zbranim medijem ob dirkaških kolegih povedal Alonso. "V spominu na formulo 1 mi bodo ostali ljudje, s katerimi sem delal, veliko talentiranih inženirjev, oblikovalcev, mehanikov, vas v medijih," je nadaljeval dirkač, ki je največje uspehe in oba naslova svetovnega prvaka osvojil kot član Renaulta.

"Če bi jo stokrat ponovili, 99-krat ne bi zmagal. Vse je bilo perfektno, dirkalnik ni bil hiter, nismo prišli niti v Q3. Mislim, da sem Felipeja (Masso) za krog prehitel deset krogov pred koncem ... Menim, da je bila to moja najboljša dirka,"je ocenil Alonso, ki je takrat s Ferrarijem slavil pred Fincem Kimijem Räikkönenom(Lotus-Renault) in legendarnim Nemcem Michaelom Schumacherjem (Mercedes).

Morda se vrne kot predsednik Fie

"Najtežji nasprotnik? Težko je izbrati enega. Če bi moral, bi bil to Schumacher, a ni nobenega določenega razloga, le zato, ker je takrat, ko sem prišel, prevladoval. Prišel sem iz kartinga in se nenadoma boril z njim. Menim, da zdaj prihaja ena najbolj talentiranih generacij. Vsi dirkači preživijo veliko časa v simulatorju in pred desetletjem ali dvema si te ravni, na kateri so oni sedaj, nismo mogli niti predstavljati. Za menoj je izjemno popotovanje,"je še dodal Alonso in namignil, da bi ga v prihodnosti zanimala tudi selitev v pisarne Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia).

"Da bi se vrnil? Morda bom aprila ali maja obupan v fotelju in se odločil vrniti, a zdaj tega nimam v načrtu. Bom videl, kako se bom počutil naslednje leto,"je ostal skrivnosten Alonso."Življenje je dolgo, vedno mi je bila všeč formula 1, vedno sem jo oboževal, ne vem pa, če se bom vrnil kot dirkač ali predsednik Fie ..."

Pregled Alonsove kariere v formuli 1: