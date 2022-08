Alonso: Še vedno čutim lakoto in imam ambicijo, da se borim za vrh

Nekdanji svetovni prvak v formuli 1 Fernando Alonso se bo leta 2023 preselil v ekipo Aston Martin, je dogovor s Špancem sporočila britanska ekipa. Alonso ima za seboj že kopico preizkušenj, toda 41-letni dirkač ostaja ambiciozen: "Znova nameravam zmagovati in zato moram izkoristiti priložnosti, za katere čutim, da so prave."

Lastnik Aston Martina in kanadski milijarder Lawrence Stroll se je dogovoril s Fernandom Alonsom, ker je štirikratni svetovni prvak, Nemec Sebastian Vettel, prejšnji teden najavil svoj odhod. Alonso, ki ta čas nastopa v F1 za ekipo Alpine, se bo v novi ekipi v svetovnem prvenstvu pridružil Strollovemu sinu Lanceu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Ekipa Aston Martin očitno ima pravo energijo in je predana zmagam, zato je trenutno ena najbolj razburljivih ekip v formuli 1. Lawrenca in Lancea poznam že vrsto let in zelo očitno je, da imata ambicijo in strast do uspeha v formuli 1. Opazil sem, kako ekipa sistematično privablja odlične ljudi z zmagovitim pedigrejem in danes nihče v formuli 1 ne izkazuje večje vizije in absolutne predanosti zmagi, zato je to zame res vznemirljiva priložnost," je v izjavi za uradno spletno stran moštva dejal Alonso.

"Še vedno čutim lakoto in ambicijo, da se borim, da bi bil v vrhu, v ospredju, in želim biti del organizacije, ki je predana učenju, razvoju in uspehu. Vsi cenimo, da je treba še veliko storiti, da pridemo v ospredje in da moramo uporabiti vso svojo energijo za sodelovanje, da bi bili uspešni. Strast in želja, ki sem jima bil priča, sta me prepričala, da ohranim predanost temu športu. Znova nameravam zmagovati in zato moram izkoristiti priložnosti, za katere čutim, da so prave," pravi Španec.

