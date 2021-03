Alonsu prvo dirko po letu 2018 pokvaril ovitek sendviča

Fernando Alonsoje zaradi nevsakdanje okvare dirkalnika predčasno končal s prvo dirko nove sezone formule 1. Španec, ki se je po triletni odsotnosti kot član ekipe Alpine (bivši Renault) vrnil v dirkaško karavano, je v zaključku dirke za VN Bahrajna zavil v bokse, saj je imel težave s pregrevanjem zavor. Pri Alpinu, ki se mu je pred novo sezono odmevno priključil tudi Davide Brivio, šef šampionske motoGP ekipe Suzuki ECSTAR, so kasneje pojasnili bizaren razlog za nastalo težavo na Alonsovem dirkalniku.

"Po prvem postanku v boksih smo imeli majhno težavo, ki nas je prisilila v to, da smo zmanjšali moč dirkalnika, nato pa se je po drugem postanku ovitek sendviča zataknil v kanal zadnje zavore Fernandovega dirkalnika, kar je privedlo do visokih temperatur in povzročilo nekaj škode na zavornem sistemu, zato smo ga umaknili z dirke iz varnostnih razlogov,"je pojasnil izvršni direktor Alpina Martin Budkowski.

"To je bila zelo nesrečna prva dirka za Fernanda, glede na to, kako dobro je deloval na stezi,"je dodal Budkowski.

'Lepo se je bilo vrniti'

Alonso se je v kvalifikacijah prebil med najhitrejšo deseterico in bil na dobri poti, da na svoji prvi dirki po letu 2018 celo osvoji nekaj točk. Kljub nesrečnemu spletu okoliščin je Asturijec, ki je oba naslova svetovnega prvaka osvojil ravno z Renaultom, po dirki deloval vse prej kot razočarano.

"Škoda, da nam danes ni uspelo videti kariraste zastave, saj sem res užival v celotnem dogodku. Lepo se je bilo vrniti k dirkanju. Lepo je bilo spet začutiti adrenalin v startni vrsti, državno himno, ves ta protokol je bil danes zame zelo čustven,"je povedal Alonso. "Nisem bil stoodstoten. O tem sem prepričan. Bilo je lepo, prišlo je tudi do nekaj lepih dvobojev, nekateri so se končali srečno, spet drugi pa ne, ker so nas prehiteli. A sam zase moram najti več ritma, moram si nabrati več samozavesti in izvleči še več iz dirkalnika, zavor ter bolje izvesti start."

Karavana bo zdaj kar dolgo "počivala", saj je naslednji dirkaški konec tedna v italijanski Imoli na sporedu šele med 16. in 18. aprilom. V Bahrajnu je bilo vse v znamenju dvoboja med svetovnim prvakom Britancem Lewisom Hamiltonom (Mercedes) in Nizozemcem Maxom Verstappnom (Red Bull), ki je v Bahrajnu prevladoval tako na testiranjih kot tudi na večini prostih treningov oziroma v kvalifikacijah, a moral na koncu spet priznati premoč serijskemu prvaku v srebrnem dirkalniku. Tretji je bil Hamiltonov moštveni kolega, Finec Valtteri Bottas, medtem ko je Alonsov moštveni kolega Francoz Esteban Oconna 13. mestu zaostal za več kot en krog.