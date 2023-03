Perez slavil v Džedi, Verstappen s 15. mesta tik pod vrh

Branilec naslova je na drugi letošnji dirki začel šele s 15. startnega mesta, ker je imel v kvalifikacijah tehnične težave, a je do konca še prišel tik za zmagovalca, tako da je bil vrstni red na najvišjih stopničkah obraten kot na prvi preizkušnji v Bahrajnu, kjer je Red Bull tudi dosegel dvojno zmago. Za Pereza je ta zmaga peta v karieri.

Odločitev o zmagi je, kot se je izkazalo na koncu, pravzaprav padla že v soboto. Takrat je bil najboljši Perez, Verstappen pa se je moral zadovoljiti s šele 15. izhodiščem. Lepo priložnost za napad je tako dobil tudi Španec Fernando Alonso. Pred njim je bil še Charles Leclerc (Ferrrai), ki pa je zaradi menjave pogonskega sklopa moral startati z deset mest slabšega izhodišča, tako da je drugo mesto pripadlo Alonsu.

Alonso je sicer najbolje začel dirko in prevzel vodstvo, toda pred tem je naredil napako, saj se ni pravilno postavil na svoje startno mesto, tako da je dobil petsekundo kazen.

Perez se je pozneje hitro spet prebil v vodstvo, v ozadju pa se je prebijal naprej Verstappen. Številni dirkači so posredovanje varnostnega avtomobila ob odstopu Lanca Strolla sredi dirke izkoristili še za postanke v boksih, Alonso je takrat odslužil svojo kazen, Verstappen pa je bil v zadnjem delu dirke že na drugem mestu.

A povsem mirno v garaži Red Bulla le ni bilo, saj je Nizozemec po radijski zvezi sporočil, da ima težave z avtomobilom. Dirkalnik je nato zdržal do cilja, Perez pa je imel dovolj naskoka za zanesljivo zmago.

Zelo zadovoljen je bil po prihodu v cilj tudi Alonso. Aston Martin se je že na prvi dirki sezone pokazal za zelo konkurenčen dirkalnik, danes je v zadnjih krogih brez težav nadzoroval tekmece in Georgea Russlla za seboj pustil za več kot pet sekund. Ta je premagal rojaka pri Mercedesu Lewisa Hamiltona, na mestih šest in sedem sta končala oba Ferrarija, Carlos Sainz in Leclerc.

Alonso se je danes sprva veselil tudi jubilejne 100. uvrstitve na zmagovalni oder, s čimer bi se pridružil zelo majhnemu klubu formule 1. Pred njim so ta mejnik presegli le Kimi Räikkönen (103), Alain Prost (106), Sebastian Vettel (122), Michael Schumacher (155) in Lewis Hamilton (191).

A le nekaj minut po koncu dirke je sledil hladen tuš: zaradi napačno prestane kazni je Alonso dobil še en pribitek, tokrat desetsekundnega, kar ga je potisnilo na četrto mesto.

"V prvem delu dirke je šlo vse po načrtih. Varnostni avto je nekoliko spremenil položaj, a mi je uspelo najti dober ritem tudi za zadnji del dirke. Lani sem bil blizu, tokrat sem si res želel zmagati. Ekipa je opravila odlično delo, čeprav smo imeli nekaj tehničnih težav. Najbolj pomembno je, da imamo spet dvojno zmago," je po uspehu dejal Perez.

V seštevku sezone sta na vrhu oba Red Bullova dirkača, Verstappen pa zaradi današnjega najhitrejšega kroga vodi s točko naskoka pred Perezom (44-43). Alonso na tretjem mestu ima 27 točk.

Naslednja dirka bo 2. aprila v Avstraliji.