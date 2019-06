Alpinci že pridno trenirajo, Hadalin občasno tudi s Štuhčevo

Še najmanj sprememb sta po koncu sezone doživela Žan Kranjec in Štefan Hadalin, ki trenirata z isto trenersko ekipo kot v minulih letih. Kranjcu, ki se je z veleslalomsko zmago v Saalbachu vpisal v zgodovino slovenskega smučanja, že nekaj sezon pri kondiciji pomaga Mitja Bračič.

"Po koncu sezone sem si vzel nekaj časa, da sem se spočil in odklopil. V začetku maja sem začel s kondicijskimi pripravami. Treningi so na polno od ponedeljka do sobote. Mislim, da sem naredil korak naprej. Za par dni bom šel na morje. Moj cilj je, da do odhoda na sneg dvignem pripravljenost na čim višjo raven, da potem mirno in brez težav oddelam še snežne treninge," je dejal Kranjec, ki ga odhod na sneg čaka šele konec julija v Saas Feeju in nato avgusta še tradicionalna postaja na južni polobli v Ushuai v Argentini.

Hadalin: Z ilko se naučim kaj novega in je še zabavno povrhu

Svetovnemu podprvaku v kombinaciji Hadalinu je k velikemu uspehu pomagal tudi kondicijski trener Jani Gril, ki po novem skrbi tudi za kondicijsko pripravo dvakratne svetovne smukaške prvakinje Ilke Štuhec.

"Kakšen trening ali dva na teden naredim tudi z Ilko. Gre bolj za zunanje treninge z različnimi prvinami. Mi je v redu, se naučim kaj novega in je še zabavno povrhu," je dodal Hadalin, ki želi napredovati v smuku, da bo lahko bolj konkurenčen za visoka mesta v kombinaciji.

Energija in motivacija na zelo visokih obratih

Po koncu sezone so korenitejše spremembe doživele članice ženske reprezentance. Denis Šteharnikje prevzel žensko ekipo za evropski pokal, Jernej Slivnikpa je postal novi glavni trener ženske A-reprezentance.

"Na prvem skupnem treningu je bilo zelo pozitivno. Janez je energičen, ima močno energijo. Ko se dela, se dela, se pa zna tudi 'pohecati'. Energija in motivacija sta na zelo visokih obratih. Če nam bo to uspelo skozi celotno sezono, bo super,"je novo energijo v ekipi orisala Maruša Ferk, s 30 leti že skorajda veteranka.

Hrovatova po dolgem času brez bolečin

Po še nekoliko prilagojenem programu trenira Meta Hrovat, ki jo je v minuli zimi ovirala poškodba gležnja. Po koncu zime je šla na operacijo, ki je odpravila težave. Je pa rehabilitacija dolgotrajnejša, kot je mislila, da bo.

"Ko sem šla v Hintertuxu pred tremi tedni prvič na sneg, sem občutila bolečino, ko je bila noga v smučarskem čevlju. Tako da sem se potem takoj vrnila domov. V torek sem šla spet na sneg in moram reči, da sem smučala po res dolgem času brez bolečin," je bila vesela obetavna slalomistka in veleslalomistka.

Enaindvajsetletna Gorenjka bo še kakšen dan smučala na ledeniku Mölltal, kjer bo preizkušala različne smučarske čevlje. Julija in v začetku avgusta bosta sledila dva smučarska kampa na švicarskih ledenikih v Zermattu in Saas Feeju. Konec avgusta in v začetku septembra pa bodo tekmovalke preživele v tradicionalni bazi v Argentini.