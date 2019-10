Domača zmaga Olimpije, domači poraz Jesenic

Jeseničani so imeli veliko več strelov na gol kot gostje (44:16), a pri realizaciji niso bili tako uspešni, tako da so ostali brez točk. Gostje iz Italije so povedli v peti minuti, vodstvo pa povišali v 25. Domači so potem v 28. minuti zadeli, a je sodnik trenutek prej dvignil roko, češ da je Andrej Hebarpred tem storil prekršek nad vratarjem. Počasni posnetek je sicer razkril, da je vratarja Gardene podrl njegov soigralec.

Hokejisti Jesenic so zaostanek vendarle znižali še pred koncem drugega dela igre, v 38. minuti je plošček v gol preusmeril Miha Brus, v zadnji tretjini pa kljub številnim priložnostim niso več uspeli zatresti mreže nasprotnikov, tako da je ostalo pri izidu 2:1 za Val Gardeno. Jeseničani bodo niz štirih domačih tekem zaključili v soboto proti Rittnu.

Hokejisti Olimpije so po uvodnih dveh porazih ujeli boljši ritem in se utrdili v zgornjem delu lestvice. Največ dela so domači hokejisti opravili v prvem delu igre, ko sta zadela David Planko v drugi in Anže Ropret v 14. minuti. V drugi tretjini sta mreži mirovali, v zadnjih petih minutah rednega dela pa so padli kar trije goli. Najprej je na 3:0 za zeleno-bele v 56. minuti povišal Žan Jezovšek, potem pa so v 58. minuti zadeli tudi gostje in tako poskrbeli, da mreža Olimpije niti tokrat ni ostala nedotaknjena. Dobro minuto pred koncem je vse dvome o zmagovalcu z drugim golom razrešil Jezovšek. V soboto se Ljubljančani znova podajajo na gostovanje, tokrat k Asiagu.

Izidi alpske lige:

Sij Acroni Jesenice ‒ HC Gardena 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

SŽ Olimpija ‒ Red Bull Juniors 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)