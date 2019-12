Alpski deskarji želijo v Dolomitih pozabiti na slab začetek sezone

Slovenska A- in B-reprezentanca z glavnim trenerjem Izidorjem Šušteršičemin njegovim pomočnikom Sebastjanom Webromna čelu je v teh dneh v Dolomitih. Na slabše predstave v ruskem smučarskem središču Bannoje so že pozabili, panike ni, še vedno verjamejo, da so konkurenčni in da bodo to slej kot prej dokazali.

"Slabši uvod ni razlog za slabo voljo. Iz napak se učimo. Vsi, vseskozi. Tudi ruska izkušnja je bila zato dobrodošla. Iz vsake situacije skušam potegniti kar največ. V Cortini bom v kvalifikacijah znova štartal v prvi jakostni skupini, med elitno šestnajsterico. Izhodišče je torej dobro, komaj čakam novo tekmo," je pred tekmami v Italiji dejal Žan Košir.

Mastnak: Stotinke so včasih na tvoji strani, spet drugič pa ne

Podobno razmišlja tudiTim Mastnak, ki se prav tako zaveda, da je še vedno konkurenčen.

"Tisti, ki podrobno spremljajo naš šport, vedo, da je konkurenca zelo zgoščena, tako da so stotinke v kvalifikacijah včasih na tvoji strani, spet drugič pa ne. Na zadnji tekmi se je na primer Benjamin Karl v finale uvrstil kot šestnajsti, a se nato v izločilnih dvobojih prebil na stopničke. Sem povsem miren. Vem, da sem hiter, ko bo tu še konstantnost, ki me je krasila lansko sezono, bom zadovoljen," pravi Celjan, ki mu je počitek po tekmi dobro del.

Alpski deskarji bodo po tekmi v Cortini ostali v Dolomitih, saj jih že v četrtek (19.12.) v Carezzi čaka nov paralelni veleslalom za svetovni pokal.