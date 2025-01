'Alpski Srbi se pritožujejo, a pozabljajo na Tivoli, Pajovića in takratno pristransko sojenje'

Po novem poglavju sosedskega (rokometnega) rivalstva med Slovenci in Hrvati, slednji so s ključno zmago prišli do tako želenega četrtfinala SP, so mediji v deželi enotni, da so tekmo gostitelji dobili predvsem na račun pristranskega sojenja češkega dvojca, naši južni sosedi in tudi številni forumi pa zgodbo peljejo povsem drugam in Slovence spominjajo na polfinale leta 2004 v Tivoliju, ko naj bi prav s pristranskim sojenjem in grobo igro Slovenija preskočila Hrvaško in prišla v finale EP.

OGLAS

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert





















































Hrvaška - Slovenija icon-picture-layer-2 1 / 28

Slovenci so s tremi porazi in prav toliko zmagami končali SP. Na prvi pogled niti ne tako slab izplen, če se ve, da so prvenstvo že končali. A pozor, Slovenija je na Hrvaškem ugnala izključno in samo eksotične reprezentance (Zelenortski otoki, Kuba, Argentina), izgubila pa proti resnim ekipam, kot so Egipt, Islandija in Hrvaška ...

Slovenski rokometaši so roko na srce razočarali na letošnjem turnirju v treh državah. Tekmovanje v hrvaški prestolnici so resda odprli z rekordom, na tekmi proti Kubancem so izenačili doslej najvišjo razliko v golih (+22). Tekmeci z Zelenortskih otokov in iz Argentine jim prav tako niso povzročili nobenih težav, povsem pa se jim je zalomilo s primerljivimi tekmeci iz Islandije, Egipta in Hrvaške. V skupini štiri so osvojili četrto mesto.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V četrtfinale so se uvrstili rokometaši iz Egipta in Hrvaške, Slovenija pa je tekmovanje končala na 13. mestu. Najboljšo uvrstitev je dosegla v Franciji 2017, ko je osvojila bronasto odličje, najslabšo pa na premiernem nastopu na Islandiji 1995, ko je tekmovanje končala na 18. mestu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovenci in Islandci zgroženi nad pristranskim sojenjem, Hrvati se spominjajo Tivolija 2004

Islandski mediji, ki so računali na slovensko pomoč, saj bi že morebitni remi med Hrvati in Slovenci rokometaše iz dežele gejzirjev popeljal v četrtfinale, so bili po tekmi enotni. Niso skrivali frustracij na račun češkega sodniškega dvojca Vaclav Horaček - Jiri Novotny. "Čeha sta bila igralca tekme. Hrvati so imeli dva moža več na parketu. Samo Čehoma se lahko zahvalijo, da so med osem," so prepričani islandski mediji, ki so tudi omenjali dejstvo, da je ta isti par Slovencem sodil tudi v polfinalu OI v Parizu proti Danski.

Sosedski rokometni derbi je bil kot vselej zelo vroč. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Vem, da danes ni zmagal rokomet. V našem ritmu iz prvega polčasu bi že na polovici tekme morali imeti lepo zalogo v golih, v drugih tridesetih pa nam določene stvari enostavno niso bile dovoljene. A poraz ne boli, bolj lanski olimpijski v polfinalu proti Danski, ki sta ga prav tako sodila Čeha. Na današnji tekmi so gostitelji morali napredovati, kar je nekako logično," se je Pariza najprej spominjal selektor Slovenije Uroš Zorman. Islandski mediji vsemu le še prikimujejo ...

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Rokomet nikoli ne bo postal resen šport, dokler bo imel takšne delivce pravice," so še pisali tamkajšnji mediji, ki so prepričani, da sta bila Čeha ključna pri zmagi Hrvaške nad Slovenijo in uvrstitvi gostiteljev prvenstva v četrtfinale SP. "Bolje bi bilo, da bi sodnika oblekla hrvaške drese, tekma je bila preprosto dogovorjena," so natančni Islandci in za konec enotno ocenili dogajanje na sosedskem rokometnem derbiju: "Bodimo iskreni in si nalijmo čistega vina. To je bil prvovrstni rokometni škandal."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Hrvaški mediji: Gostitelj prvenstva ima vselej veter v hrbet

Mediji naših južni sosedov si niso preveč belili glave s kritikami na račun pristranskega češkega sojenja. Uživajo ob dejstvu, da ostajajo na SP, v četrtfinalu pa jih čakajo Madžari. "Hrvaška je zasluženo naprej. Slovenci in tudi Islandci pozabljajo, da ima gostitelj prvenstva vselej lažji veter v hrbet," so enotni Hrvati, Slovence pa opominjajo in opozarjajo na leto 2004 in domače EP v Tivoliju ter polfinale Hrvaška - Slovenija, ko so naši rokometaši, Hrvati so v to prepričani, prav zaradi pristranskega sojenja prišli v finale.