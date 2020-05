Alternativni teniški turnir v Beogradu tudi z Đokovićem, Bedenetom in Jakupovićevo

Koronavirusna pandemija je prečrtala načrte tudi teniškim igralcem, profesionalni turnirji pod okriljem združenj ATP, WTA in ITF so prepovedani do konca julija. Zato številni igralci iščejo alternative, da ohranjajo pripravljenost za jesenski del sezone. Tudi najboljša slovenska igralca Aljaž Bedene in Polona Hercogsta danes povedala, da so ju povabili na beograjski turnir. Bedene je prek videokonference Teniške zveze Slovenije nastop v Srbiji potrdil, povedal, da ga ima v načrtu, tudi Hercogova je dejala, da jo turnir zanima. "Za zdaj Janku sicer nisem še povsem potrdila nastopa, a me zanima in mislim, da bo dober 'event', če se ga bo le dalo izpeljati," je dejala najboljša Slovenka.

Med številnimi znanimi imeni svetovnega tenisa, Ivanišević je dejal, da se bo v Beogradu verjetno predstavil tudi najboljši igralec sveta Đoković, bo zaigrala še ena slovenska predstavnica, in sicer Dalila Jakupović. Nastop na tako imenovanem prvenstvu vzhodne Evrope so poleg Jakupovićeve za zdaj že potrdili tudi Dušan Lajović, Damir Džumhur, Danka Kovinić, Nikoloz Basivašvili, Patricia Maria Tio, Viktor Troicki, Dimitar Kuzmanov, Jasmine Paolini, Laslo Đere, Miomir Kecmanović, Irina Camelia Begu, Jana Fett in drugi.