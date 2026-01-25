Američan brez varnostne opreme splezal na najvišjo stavbo na Tajvanu

Alex Honnold, specialist za posebne plezalne izzive brez varovalnih vrvi, pri katerih morebitni padec pomeni zagotovo smrt, je zjutraj po uri in pol truda osvojil približno 508 metrov visoko stavbo, pri čemer je dvignil roke, ko je dosegel vrh stolpa. Njegov podvig, ki so ga prenašali v živo, je privabil na stotine novinarjev in oboževalcev. Prvotno je bil načrtovan za soboto zjutraj, a so morali podvig prestaviti zaradi slabega vremena.
Honnoldu niso tuji vzponi na betonske ali skalne formacije v takšnih posebnih razmerah. Leta 2017 je osvojil znameniti El Capitan, navpično skalno formacijo v nacionalnem parku Yosemite, pri čemer se je lahko zanašal le na svojo lastno moč. Ta podvig je doživel filmsko upodobitev v filmu Free Solo, ki je leta 2019 prejel oskarja za najboljši dokumentarni film.
Kar zadeva svoj nedeljski izziv, ga je Honnold, preden se je lotil ikonične stavbe, opisal kot "največji solo urbani prosti vzpon doslej". "Moje življenjske sanje so, da bi se povzpel na nebotičnik," je dejal 40-letnik. "Brez vrvi, brez varnostne opreme, samo jaz in stavba.".
Američan se je, oblečen v rdečo majico, črne hlače in obut v po meri narejene rumeno-črne plezalne čevlje, le z vrečko z magnezijem, pripeto na pas, elegantno povzpel na 101-nadstropno stavbo iz stekla in jekla. Sodeloval je celo z gledalci, ki so spremljali njegov vzpon z opazovalne ploščadi v 89. nadstropju. Med plezanjem pa so ga nekateri snemali in slikali skozi okna nebotičnika.
Fotograf in snemalec, ki je visel na vrveh, je sproti snemal njegov podvig, medtem ko je helikopter krožil nad nebotičnikom. Honnold je prvi, ki je osvojil Taipei 101 brez vrvi, varnostnega pasu ali varnostne mreže, vendar ni bil prvi, ki se je nanj povzpel. Leta 2004 se je na stolp povzpel Francoz Alain Robert, ki so ga poimenovali francoski človek-pajek, vendar s pomočjo varnostnih vrvi zaradi deževnega vremena.
