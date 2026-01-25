Američan brez varnostne opreme splezal na najvišjo stavbo na Tajvanu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Alex Honnold, specialist za posebne plezalne izzive brez varovalnih vrvi, pri katerih morebitni padec pomeni zagotovo smrt, je zjutraj po uri in pol truda osvojil približno 508 metrov visoko stavbo, pri čemer je dvignil roke, ko je dosegel vrh stolpa. Njegov podvig, ki so ga prenašali v živo, je privabil na stotine novinarjev in oboževalcev. Prvotno je bil načrtovan za soboto zjutraj, a so morali podvig prestaviti zaradi slabega vremena. Honnoldu niso tuji vzponi na betonske ali skalne formacije v takšnih posebnih razmerah. Leta 2017 je osvojil znameniti El Capitan, navpično skalno formacijo v nacionalnem parku Yosemite, pri čemer se je lahko zanašal le na svojo lastno moč. Ta podvig je doživel filmsko upodobitev v filmu Free Solo, ki je leta 2019 prejel oskarja za najboljši dokumentarni film.

Alex Honnold na vrhu nebotičnika FOTO: X

Kar zadeva svoj nedeljski izziv, ga je Honnold, preden se je lotil ikonične stavbe, opisal kot "največji solo urbani prosti vzpon doslej". "Moje življenjske sanje so, da bi se povzpel na nebotičnik," je dejal 40-letnik. "Brez vrvi, brez varnostne opreme, samo jaz in stavba.". Američan se je, oblečen v rdečo majico, črne hlače in obut v po meri narejene rumeno-črne plezalne čevlje, le z vrečko z magnezijem, pripeto na pas, elegantno povzpel na 101-nadstropno stavbo iz stekla in jekla. Sodeloval je celo z gledalci, ki so spremljali njegov vzpon z opazovalne ploščadi v 89. nadstropju. Med plezanjem pa so ga nekateri snemali in slikali skozi okna nebotičnika.

Alex Honnold FOTO: Profimedia